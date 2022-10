Prefeitura de Campina Grande inicia campanha Outubro Rosa esta semana | Prefeitura de Campina Grande – PB

A campanha este ano terá como tema a resiliência e a resistência da mulher

O mês de outubro começou e a Prefeitura de Campina Grande inicia nesta semana a campanha Outubro Rosa, de conscientização para o diagnóstico precoce do câncer de mama nas mulheres e do cuidado integral com a saúde da mulher. A abertura oficial acontece na manhã da próxima quinta-feira, 6, no Parque da Liberdade, mas alguns serviços de saúde já iniciaram suas ações.

Este ano, a campanha Outubro Rosa – Florescer, um ato de resiliência, faz alusão à resistência das mulheres que enfrentam o câncer de mama, utilizando como referência as cactáceas típicas do semiárido nordestino, numa simbolização da força da mulher nordestina, que floresce em meio à aridez do tratamento oncológico.

Na programação está o aumento da oferta de consultas com mastologistas e serviços de diagnóstico do câncer de mama, como exames de mamografias e ultrassonografia mamária, tanto na rede da Secretaria Municipal de Saúde, quanto nos serviços complementares, a exemplo de Hospital Universitário Alcides Carneiro e do Hospital da Fundação Assistencial da Paraíba (FAP).

A abertura vai acontecer no Parque da Liberdade onde fica situado também o Bosque da Caatinga, área de vegetação semiárida que se interliga com o mote da campanha. Também haverá as ações da cada Unidade Básica de Saúde, além de programação da FAP, um Abraço Rosa simbólico no Açude Velho e uma exposição de fotografias de mulheres que venceram o câncer de mama.

O câncer de mama é o principal tipo de câncer responsável pela morte de mulheres, seguido do câncer do colo do útero. Em Campina Grande, todas as mulheres de 40 a 69 anos de idade têm direito a fazer a mamografia. A faixa etária elegível para realizar o exame no Município é maior do que a estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 50 a 69 anos. Para ter acesso aos serviços, é necessário buscar atendimento nas Unidades Básicas de Saúde.

Codecom