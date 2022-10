Inscrições abertas

Prefeitura de João Pessoa promove Jogos dos Servidores no próximo mês com seis modalidades

04/10/2022 | 14:30 | 46

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), realiza, entre os dias 7 e 12 de novembro, os Jogos dos Servidores do município. A competição terá seis modalidades: basquete, beach tennis, futsal, futebol de 7, natação e vôlei. As inscrições estão abertas até o dia 10 de outubro e devem ser feitas de forma online.

“São todos os servidores municipais que podem participar. É a primeira vez que estamos fazendo os Jogos dos Servidores nesta gestão. Vejo com bons olhos por ser muito importante incentivar o esporte também entre os nossos colaboradores”, comentou o secretário de Esportes da Capital, Kaio Márcio.

Kaio Márcio também revelou que em 2023 pode aumentar a quantidade de esportes na lista. “São modalidades para que os servidores se sintam bem. Estão ali para se divertir. Mas tem a parte da competitividade também. Ninguém quer perder. É importante começar neste ano. Vamos fazer o teste com essas modalidades e no ano que vem a nossa meta é ampliar. Tenho certeza que vai movimentar bem”, afirmou.

Para as disputas, cada secretaria tem a possibilidade de inscrever até uma equipe por modalidade e naipe (masculino e feminino). Além disso, deve nomear um responsável esportivo no ato da inscrição. Para garantir a participação basta acessar e preencher o formulário pelo site: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/inscricoes/.

“A gente dividiu por secretarias e as secretarias vão ter as suas representatividades. Optamos assim para não formar melhores times. A competição é por secretaria. Foi enviado para todas as pastas as regras de como será a questão de medalha, o que vai computar para os pontos. É importante seguir a mesma linha de pontuação que utilizamos nos Jogos Olímpicos. Uma pontuação por medalhas. É importante fazer essa grande e merecida festa”, finalizou o secretário.