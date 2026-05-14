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Equipes do TCE e da gestão municipal realizam auditoria em sistemas de energia solar da Prefeitura de São José

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Nesta quarta-feira (13), uma equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte realizou visita ao município de São José do Seridó para uma auditoria voltada à fiscalização da instalação de placas solares em unidades públicas da administração municipal.


A ação tem como objetivo acompanhar e verificar a regularidade da implantação dos sistemas de energia solar adotados pela gestão municipal, avaliando aspectos técnicos e estruturais dos equipamentos instalados.


Os técnicos do TCE foram recepcionados pelo prefeito Jackson Dantas, pelo engenheiro da prefeitura Raniere Trindade e pelo diretor de tecnologia Railson Abreu.


Durante a visita, a equipe acompanhou informações relacionadas ao funcionamento do sistema de energia solar implantado nos prédios públicos do município, iniciativa que busca promover economia nos gastos públicos e incentivar o uso de fontes renováveis de energia.

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