Equipes do TCE e da gestão municipal realizam auditoria em sistemas de energia solar da Prefeitura de São José

Nesta quarta-feira (13), uma equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte realizou visita ao município de São José do Seridó para uma auditoria voltada à fiscalização da instalação de placas solares em unidades públicas da administração municipal.





A ação tem como objetivo acompanhar e verificar a regularidade da implantação dos sistemas de energia solar adotados pela gestão municipal, avaliando aspectos técnicos e estruturais dos equipamentos instalados.





Os técnicos do TCE foram recepcionados pelo prefeito Jackson Dantas, pelo engenheiro da prefeitura Raniere Trindade e pelo diretor de tecnologia Railson Abreu.





Durante a visita, a equipe acompanhou informações relacionadas ao funcionamento do sistema de energia solar implantado nos prédios públicos do município, iniciativa que busca promover economia nos gastos públicos e incentivar o uso de fontes renováveis de energia.