Leonardo Quintans é o mais votado na lista tríplice para procurador-geral de Justiça da Paraíba

Ernane Gomes/MPPB

O Ministério Público da Paraíba encerrou a votação e definiu a lista tríplice de candidatos ao cargo de Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2025-2027. A eleição aconteceu nesta quinta-feira (31).

O 1⁰ promotor de Justiça de Sapé, Leonardo Quintans Coutinho, foi o mais votado. Ele obteve 56,47% dos votos.

O segundo colocado foi o Rodrigo Marques da Nóbrega, com 17,63%, e completa a lista o promotor Aristóteles de Santana Ferreira, com 14,60%. João Geraldo Carneiro Barbosa obteve 11,29% dos votos e ficou de fora da lista.

Ao todo, 220 membros votaram, totalizando 660 votos computáveis. Desses, 363 foram considerados válidos. Houve um voto nulo.

Divulgação/MPPB

Candidatos avaliam eleição

Os quatro candidatos compareceram ao auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, onde acompanharam a apuração.

Mais votado, Leonardo Quintans recebeu o resultado com muita alegria e disse esperar que a vontade da maioria prevaleça na escolha do governador. “Tivemos a maior votação entre os membros do Ministério Público e também entre os servidores, mostrando uma vontade de todos que compõem a instituição. Isso nos legitima para a escolha do governador. Respeitamos a prerrogativa do governador, mas isso nos dá força e legitimidade para, caso seja escolhido, conduzir a instituição conforme nós dialogamos”, comentou.

O promotor de Justiça Rodrigo Marques da Nóbrega também elogiou o processo eleitoral, falou da campanha e das propostas apresentadas à categoria e agradeceu os votos recebidos pelos membros do MPPB.

O procurador Aristóteles Santana também ressaltou o caráter democrático do MPPB e a participação de todos os membros que estavam aptos a votar.

Ernane Gomes/MPPB

Passos após a votação

A lista tríplice com os mais votados seja encaminhada ao governador João Azevêdo até três dias depois da eleição.

O governador terá 15 dias para escolher o novo chefe do MPPB, em substituição ao atual PGJ, Antônio Hortêncio Rocha Neto, que termina seu segundo biênio à frente da instituição.

João Azevêdo tem acatado a vontade de maioria e escolhido o mais votado da lista.

A expectativa do MPPB é que, finalizando o processo eleitoral, a posse do novo procurador-geral ocorra no dia 1º de setembro.

Perfil dos candidatos da lista tríplice

LEONARDO QUINTANS COUTINHO

Cargos mantidos atualmente: 1⁰ promotor de Justiça de Sapé, assessor técnico do PGJ

Naturalidade: João Pessoa-PB

Idade: 44 anos

Data de ingresso no MPPB: 7 de junho de 2013

Outros cargos assumidos anteriormente no MPPB: começou a carreira no MPPB como promotor de Justiça de Sousa, onde atuou como promotor do Patrimônio Público, da Cidadania, da Família, da Fazenda Pública e em matéria Cível, além da função eleitoral. Foi, também, coordenador da Promotoria de Sousa. Em 2015, foi removido para Picuí e em 2019 para Alagoa Grande, onde ficou até 2024, quando foi promovido para a entrância final, para a promotoria de Catolé de Rocha. No mesmo ano, foi removido para o cargo de 1⁰ promotor de Justiça de Sapé. Foi também coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias do Patrimônio Público (2017 a 2019) e secretário de Planejamento e Gestão (2019 a 2021). Entre janeiro de 2021 e janeiro de 2025 presidiu a Associação Paraibana do Ministério Público (APMP). Foi, ainda, diretor do Nordeste da Conamp (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público) e coordenador do Focco (Fórum Paraibano de Combate à Corrupção).

RODRIGO MARQUES DA NÓBREGA

Cargos mantidos atualmente: 15º promotor de Justiça de João Pessoa, afastado para exercer o cargo de secretário-Geral do MPPB. Integra o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação, o Núcleo de Inovação, a Comissão de Análise do Quadro de Membros, a Comissão de Gestão do Teletrabalho e a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos.

Naturalidade: Patos-PB

Idade: 55 anos

Data de ingresso no MPPB: 20 de janeiro de 1995

Outros cargos assumidos anteriormente no MPPB: antes de se tornar 15º promotor de Justiça de João Pessoa, na entrância final, foi promotor de Justiça de Santana dos Garrotes (atualmente extinta – nesta, na condição de promotor substituto), Juazeirinho; Catolé do Rocha, Pombal, Araruna, Campina Grande e João Pessoa. Atuou como Promotor de Justiça convocado para exercer suas funções em todas as atribuições como 7.º (posterior 14.º) Procurador de Justiça Cível da Procuradoria de Justiça Cível (02.09.2016 a 2012.2020) e 4.º Procurador de Justiça Criminal da Procuradoria de Justiça Criminal (02.02.2021 a 31.08.2021). Foi assessor técnico dos PGJs Osvaldo Trigueiro do Vale Filho e Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, promotor-corregedor (2011-2015), coordenador (2017) e membro (2017 – 2019) da Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa (CCRIMP).

ARISTÓTELES DE SANTANA FERREIRA

Cargos mantidos atualmente: 12º procurador de Justiça (cível), subcorregedor-geral do MPPB

Naturalidade: Juazeiro do Norte-CE

Idade: 69 anos

Ingresso no MP: 03 de fevereiro de 1988

Outros cargos assumidos anteriormente no MPPB: começou a carreira no Ministério Público da Paraíba como promotor de Justiça em São José de Piranhas. Depois desse primeiro posto, passou pelas promotorias de Bonito de Santa Fé, Uiraúna, Cajazeiras, Conceição, São João do Rio do Peixe, Itaporanga, Monteiro, Sumé, Prata, Serra Branca, Água Branca, Pombal, Sousa e São João do Cariri. Fez parte do Programa do Sertão, quando atuou na promotoria de Princesa Isabel. Em 1998, assumiu a presidência da Associação Paraibana do Ministério Público (APMP) e foi assessor técnico do procurador-geral de Justiça. Foi membro da Comissão de Elaboração Legislativa e membro titular do Conselho Superior do MPPB. Quando se tornou procurador de Justiça, em 2019, era titular da 3ª promotoria de Família. Foi eleito ouvidor do Ministério Público da Paraíba por dois mandatos: 2020-2022 e 2022-2024.