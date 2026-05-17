UFPB suspende aulas em campus de Santa Rita por causa das fortes chuvas

UFPB suspende aulas em campus de Santa Rita por fortes chuvas – Foto: Divulgação/UFPB.

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) anunciou que suspendeu as aulas presenciais no campus de Santa Rita, na Grande João Pessoa, por conta das fortes chuvas que atingem o litoral da Paraíba nesta terça-feira (12).

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De acordo com a UFPB, as aulas presenciais no campus de Santa Rita estão suspensas nesta terça-feira e quarta-feira (13). Segundo a universidade, a medida foi adotada em razão dos alagamentos registrados na cidade, que têm afetado a mobilidade urbana e dificultado o acesso à unidade.

A instituição orientou que os docentes adotem atividades acadêmicas compatíveis com os componentes curriculares durante o período de suspensão. Já para as atividades administrativas, a recomendação é de trabalho remoto.

A UFPB informou ainda que novas orientações poderão ser divulgadas conforme a evolução do cenário climático.

Alerta de chuvas na Paraíba

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (12), um alerta amarelo e um alerta laranja de chuvas intensas para quase todos municípios da Paraíba, entre eles João Pessoa e Santa Rita.

O alerta amarelo corresponde a perigo potencial de chuvas intensas, de acordo com a escala do órgão, e abrange 220 municípios. Já o alerta laranja, que é referente a perigo de chuvas intensas, vale para 222 cidades.

Para os municípios que estão sob o alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Para os municípios que estão sob alerta laranja de chuvas intensas, as chuvas que podem chegar de 30 a 60 milímetros por hora com ventos de até 100 km/h.