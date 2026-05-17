Educação reúne intercambistas em mais um pré-embarque com destino ao Canadá — Governo da Paraíba

A tarde desta quarta-feira (13) foi marcada por expectativa, emoção e planejamento para 43 jovens da rede pública estadual da Paraíba. Os estudantes, vindos de diferentes regionais do estado, participaram de um evento de pré-embarque na capital, véspera da viagem para Toronto, no Canadá, onde ficarão três meses realizando intercâmbio por meio do Programa Conexão Mundo, do Governo do Estado por meio da Secretaria de Educação.

Durante o encontro, os jovens receberam orientações sobre voos, chegada ao país e segurança. A ação incluiu a entrega de um kit pedagógico completo. Os estudantes vão estudar nas escolas Bayswater e Centre of English Studies (CES), ambas em Toronto.

“Essa turma que está indo para o Canadá é pioneira: é a primeira selecionada do primeiro ano do ensino médio, pelo edital 2025/2026. Hoje eles já estão no segundo ano. O pré embarque é uma organização para que eles possam ir em segurança. Eles participaram de todo o processo, cumpriram a carga horária de dez aulas de inglês com nossos professores ”, destaca Neilze Cruz, gerente executiva de Protagonismo Estudantil da SEE-PB, reforçando o rigor e o cuidado do programa.

Entre os 43 jovens, a ansiedade e o sonho tomam conta. Isabel Sofia Ferreira da Silva, 15 anos, aluna da 2ª série da ECIT Raul Córdula, em João Pessoa, conta que sempre sonhou com o Canadá. “Venho me preparando emocionalmente todos os dias, treinando com minha mãe, meus pais e amigos para me comportar numa rotina tão diferente. Minha expectativa é enorme: quero aprender muito academicamente, socialmente e me divertir. O Canadá sempre foi o lugar que sonhei em conhecer”, afirma a estudante, que se preparou com provas antigas, sites e até ensinando inglês a colegas. Sua mãe, Emanuela Ferreira da Silva, descreve a mistura de sentimentos. “Estamos muito ansiosos, com aquela pressão no coração, mas sabendo que é para o futuro dela. Ela já é fluente e essa experiência vai enriquecer ainda mais seu currículo. Quando voltar, será um exemplo para outros estudantes”, conta a mãe orgulhosa.

Também embarcando para a Bayswater, Isabelle Maria Alves de Santos, 16 anos, da ECI José Rodrigues de Ataíde, em Itatuba, celebra a oportunidade como um marco pessoal. “Sempre foi meu sonho fazer intercâmbio. Estou muito animada, com pensamentos positivos, e quero melhorar meu inglês até o nível C2 e conhecer pessoas do mundo inteiro. Essa iniciativa do governo do estado é maravilhosa. Abre portas, muda a vida profissional e pessoal da gente”, comemora Isabelle, que pesquisou sobre a escola e se encantou com a diversidade cultural de Toronto. Para ela e os demais jovens, o embarque desta quinta-feira representa não apenas uma viagem, mas a realização de um sonho: o de aprender inglês e crescer além das fronteiras, com o apoio de um programa que transforma realidades.