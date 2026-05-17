Reunião intersetorial debate ações integradas para preservação da Falésia da Penha e Rio do Cabelo



13/05/2026 |

17:00 |

144

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Executiva de Participação Popular (SEPP), realiza, nesta quinta-feira (14), às 9h, a 3ª Reunião Intersetorial da Falésia da Penha, no Centro Cultural Mangabeira Tenente Lucena. O encontro reunirá representantes de secretarias municipais, órgãos ambientais, lideranças comunitárias e instituições parceiras para discutir ações integradas voltadas à preservação ambiental, conscientização social e fortalecimento das políticas públicas na região da Falésia da Penha e do Rio do Cabelo.

A iniciativa tem como objetivo alinhar estratégias entre os diversos setores envolvidos, promovendo o diálogo intersetorial e a construção coletiva de soluções sustentáveis para a proteção das áreas ambientais, além de ampliar o trabalho de educação ambiental junto à população.

Durante a reunião, também serão debatidas ações de conscientização sobre o descarte irregular de resíduos, preservação dos recursos naturais, fortalecimento das ecopraças e parcerias institucionais que contribuam para a melhoria da qualidade de vida das comunidades da região.

O secretário executivo da Participação Popular, Gilvanildo Pereira, destacou a importância da união entre os órgãos públicos e a sociedade civil para garantir avanços concretos nas ações ambientais do Município. “A preservação da Falésia da Penha e do Rio do Cabelo é uma responsabilidade coletiva. Esse trabalho intersetorial fortalece o diálogo entre as secretarias, instituições e população, permitindo que possamos avançar em ações efetivas de conscientização, preservação ambiental e cuidado com os espaços públicos. Nosso compromisso é construir soluções integradas que garantam mais sustentabilidade e qualidade de vida para a cidade”, afirmou.

A 3ª Reunião Intersetorial reforça o compromisso da gestão municipal com a participação popular, o desenvolvimento sustentável e a articulação entre os diversos setores da administração pública em defesa do meio ambiente e das comunidades pessoenses.