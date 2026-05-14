TRE-PB usará câmeras de monitoramento para combater coação do voto nas eleições, diz juiz; VÍDEO

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O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) utilizará o monitoramento eletrônico como uma das estratégias para combater a coação eleitoral nas eleições de 2026. A informação foi compartilhada nesta quarta-feira (13) pelo juiz eleitoral Rodrigo Marques.

Segundo o magistrado, que é auxiliar da Presidência da Corte, o TRE-PB vai montar um programa de segurança baseado em tecnologia, com foco em câmeras de monitoramento, para reprimir a influência criminosa sobre o pleito.

“O TRE tem ciência desses fatos e conta com o apoio e a colaboração das forças de segurança para que possamos, dentro das possibilidades reais, evitar que esse voto da população mais vulnerável seja cooptado. Não vamos admitir”, informou.

Segundo o juiz, o TRE-PB prepara um programa de segurança “fortíssimo”, baseado não só no monitoramento, mas também, em parceria com a polícia, na repressão da compra de votos e da ação das facções criminosas.

Pedidos de tropas federais

Na última semana, as zonas eleitorais de Itabaiana, Piancó e Bayeux, solicitaram ao TRE-PB o envio de tropas federais para garantir a segurança do processo eleitoral.

Nos casos de Itabaiana e de Bayeux, o motivo são os confrontos armados entre facções criminosas, enquanto em Piancó a precupação é com a polarização política.

Agora, os pedidos serão autuados separadamente e encaminhados para análise. Antes do envio para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável por autorizar ou não o envio das tropas federais, os pedidos precisam ser analisados pelo governador Lucas Ribeiro (PP).

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