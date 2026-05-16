UBS JOANINHA PARTEIRA É REINAUGURADA APÓS REFORMA E AMPLIAÇÃO EM CURRAIS NOVOS

A Prefeitura de Currais Novos realizou, nesta terça-feira (12), a reinauguração da Unidade Básica de Saúde Joaninha Parteira, localizada no bairro Gilberto Pinheiro, após a conclusão dos serviços de reforma e ampliação da estrutura física da unidade.

Com investimento total de R$ 97.467,52, a UBS passou por uma série de melhorias estruturais. A reforma contemplou importantes adequações de acessibilidade em toda a estrutura da UBS, garantindo uma melhor mobilidade e inclusão para os usuários.

Vilma Medeiros é usuária da UBS e agradeceu pelos serviços oferecidos: “Quero agradecer aos profissionais de saúde desse posto, e também quero parabenizar a gestão pelo investimento realizado na UBS”, destacou.

A reinauguração contou com a presença do prefeito Lucas Galvão, que esteve acompanhado de sua equipe de governo, dos vereadores João Paulo e Reginaldo, dos profissionais da saúde e moradores da comunidade.