SESAD REALIZA TESTAGEM SWAB EM MORADORES DO ASSENTAMENTO SERIDÓ

A Secretaria Municipal de Saúde de São José do Seridó (Sesad) realizou, nesta quarta-feira (12), testagem Swab em são-josé-seridoenses residentes no Assentamento Seridó (Caatinga Grande).





Estiveram presentes a agente de saúde Generina Gheny, as técnicas de enfermagem Lourdete dos Anjos e Lourdinha, a enfermeira Bárbara Cristiane, a estagiária de enfermagem Aline Daiane, o médico Diego Freitas e a higienista Ana Célia.





Segundo a titular da Sesad, Nara Regina, o atendimento in loco e realização da testagem Swab se deu em virtude do grande número de pessoas acometidas com síndrome gripal na comunidade.





“A cada 15 dias realizamos atendimento na Unidade Básica de Saúde Gilsa Souza de Medeiros e hoje, além do atendimento de rotina, fizemos a testagem SWAB em pessoas com síndrome gripal”, frisou Nara Regina, ressaltando que a ação busca evitar e combater a proliferação do novo coronavírus em meio aos habitantes locais.