Energisa é alvo de ação do MPPB por fiação irregular em João Pessoa

Reprodução / PMJP

O Ministério Público da Paraíba ajuizou, nesta terça-feira (12), uma ação civil pública contra a Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica em todo o estado. O órgão pede a condenação da empresa ao pagamento de R$ 5 milhões por dano ambiental coletivo, após constatar irregularidades na infraestrutura aérea urbana de João Pessoa.

A ação é assinada pela promotora de Justiça Cláudia Cabral e tem como base uma investigação instaurada a partir de denúncias sobre cabos emaranhados, fios soltos, estruturas fora do padrão técnico, equipamentos em desuso e ocupações irregulares da rede compartilhada instalada nos postes. Segundo o MP, as falhas são recorrentes e não se restringem a pontos isolados da capital.

Além da indenização, o Ministério Público solicitou que a concessionária apresente, no prazo máximo de 60 dias, um plano de regularização dos postes, com medidas efetivas para organização e fiscalização da rede. Em caso de descumprimento, foi requerida a aplicação de multa diária mínima de R$ 10 mil.

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Durante a apuração, o MP requisitou informações tanto à distribuidora de energia quanto às empresas de telecomunicações que utilizam a estrutura compartilhada. De acordo com a promotora, as respostas apontaram falta de articulação entre os entes envolvidos e ações consideradas insuficientes para solucionar o problema de forma definitiva.

Em manifestação encaminhada ao Ministério Público, a própria concessionária admitiu a existência de irregularidades na rede sob sua responsabilidade, reforçando, segundo o MP, a necessidade de intervenção judicial para garantir a segurança do serviço público essencial e a organização do espaço urbano.

“A Energisa reconheceu expressamente a existência de ocupações irregulares e clandestinas na infraestrutura sob sua gestão, admitindo, inclusive, os riscos decorrentes da desorganização da rede aérea urbana e os impactos sobre a segurança da população e a integridade do serviço essencial de distribuição de energia elétrica”, disse a promotora.

A promotora de Justiça explicou que a empresa também informou ter adotado iniciativas administrativas e operacionais de fiscalização e regularização, entre elas a chamada Operação Retira Fios, que, segundo ela, foi realizada de forma pontual em anos anteriores, sem continuidade ou resolução definitiva.

O que o MPPB pede na ação

No pedido, o Ministério Público destaca que a intenção é organizar a rede aérea urbana, reduzir riscos à população e garantir fiscalização contínua, com medidas que tenham execução e acompanhamento.