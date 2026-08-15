Hulk, Neymar, Nenê… veja a lista dos brasileiros em atividade com mais gols no futebol

Hulk vai chegar ao Fluminense com moral. É que a quantidade de gols marcados pelo paraibano chama atenção. O atacante detém o posto de brasileiro com mais gols em atividade no futebol. A lista também conta com Nenê, do Botafogo-PB, e Neymar, que disputa gol a gol com o novo camisa 7 do Tricolor.

(Foto: ChatGPT)

Hulk já disputou 934 jogos como profissional e marcou 456 gols, alcançando média de 0,49 gol por partida. Entre os jogadores brasileiros em atividade, ninguém balançou as redes mais vezes que o novo camisa 7 do Fluminense, que vai estrear pelo clube carioca apenas após a Copa do Mundo, na abertura da segunda janela internacional de transferências.

Além de Hulk e Neymar, quem fecha o top-3 da lista é o camisa 10 do Botafogo-PB, Nenê. Aos 44 anos, o meia-atacante soma 1.106 partidas e 288 gols na carreira. A última vez em que balançou as redes foi diante do Floresta, pela Série C, em partida que terminou com derrota do Belo por 2 a 1.

Confira a lista dos maiores artilheiros brasileiros em atividade:

1. Hulk (Fluminense) — 456 gols

2. Neymar (Santos) — 455 gols

3. Nenê (Botafogo-PB) — 288 gols

4. Gabigol (Santos) — 273 gols

5. Bérgson Gustavo (Johor Darul Ta’zim) — 254 gols

Além da marca entre os jogadores em atividade, Hulk também lidera outro ranking: a artilharia do Brasileirão na década. Desde 2021, o paraibano marcou 65 gols na competição, superando Pedro, do Flamengo, que soma 62, e Yuri Alberto, do Corinthians, com 54, fechando o top-3.

Confira os maiores artilheiros do Brasileirão na década:

1. Hulk (Fluminense) — 65 gols

2. Pedro (Flamengo) — 62 gols

3. Yuri Alberto (Corinthians) — 54 gols

4. Luciano (São Paulo) — 48 gols

5. Germán Cano (Fluminense) — 46 gols

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