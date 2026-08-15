SEPA e DETRAN-PB realizam blitz educativa em João Pessoa e adesivam mais de 300 veículos durante ação do Maio Amarelo — Governo da Paraíba

A Secretaria Executiva da Proteção Animal da Paraíba (SEPA), vinculada a Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou, na manhã da última sexta-feira (08), uma blitz educativa em conjunto com o Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (DETRAN-PB), em João Pessoa, como parte da campanha “Maio Amarelo: Eu Freio Para os Animais”.

A ação teve como principal objetivo conscientizar motoristas e motociclistas sobre a importância da direção responsável e da atenção no trânsito para evitar atropelamentos de animais. Durante a mobilização, equipes da SEPA e do DETRAN-PB distribuíram materiais educativos e realizaram a adesivação de aproximadamente 300 veículos com mensagens de conscientização voltadas à proteção animal no trânsito.

A iniciativa chamou a atenção da população para atitudes simples que podem salvar vidas, como reduzir a velocidade em áreas urbanas, respeitar a sinalização e manter atenção redobrada em locais com circulação de animais.

O secretário executivo da Proteção Animal, Ítalo Oliveira, destacou a importância da parceria entre os órgãos. “Essa união entre a SEPA e o DETRAN fortalece ainda mais a campanha e amplia o alcance da conscientização. Precisamos construir um trânsito mais humano e seguro também para os animais, e isso começa através da educação e da sensibilização da população”, afirmou.

O gerente executivo de Saúde e Bem-Estar Animal da SEPA, Artur Buriti, ressaltou o impacto da ação educativa. “Conseguimos dialogar diretamente com centenas de motoristas durante a blitz, levando uma mensagem de responsabilidade e respeito à vida animal. Essas ações são fundamentais para reduzir acidentes e estimular uma convivência mais consciente entre pessoas e animais nas vias públicas”, pontuou.

A campanha “Maio Amarelo: Eu Freio Para os Animais” seguirá ao longo do mês com novas blitzes educativas, adesivaços e ações de conscientização em diferentes municípios da Paraíba, fortalecendo as políticas públicas de proteção animal desenvolvidas pelo Governo do Estado.