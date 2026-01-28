quarta-feira, janeiro 28, 2026
SÃO JOSÉ DO SERIDÓ ESTÁ HÁ 30 DIAS SEM CASOS ATIVOS DE COVID-19

Notícia a ser comemorada em São José do Seridó, nesta quinta-feira (7): o município está há 30 dias livre da COVID-19.
De acordo com a titular da Secretaria Municipal de Saúde (Sesad), Nara Regina, esta situação só é possível graças aos altos índices de imunização da população.
“Apesar da pandemia não ter terminado e da Secretaria de Estado da Saúde Pública estudar rebaixar o quadro pandêmico para endêmico, é importante mantermos todos os cuidados contra o novo corona vírus”, destacou Nara Regina.

VACINOMÊTRO
Pessoas vacinadas com D1: 4.317 (92%)

Pessoas totalmente vacinadas: 4.049 (86%)

Terceira dose: 2.797 (59%)

Atualizado em 31/03/2022

Fonte: RN + VACINA

BOLETINS EPIDEMIOLÓGICOS

