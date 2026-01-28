SÃO JOSÉ DO SERIDÓ ESTÁ HÁ 30 DIAS SEM CASOS ATIVOS DE COVID-19
Notícia a ser comemorada em São José do Seridó, nesta quinta-feira (7): o município está há 30 dias livre da COVID-19.
De acordo com a titular da Secretaria Municipal de Saúde (Sesad), Nara Regina, esta situação só é possível graças aos altos índices de imunização da população.
“Apesar da pandemia não ter terminado e da Secretaria de Estado da Saúde Pública estudar rebaixar o quadro pandêmico para endêmico, é importante mantermos todos os cuidados contra o novo corona vírus”, destacou Nara Regina.
VACINOMÊTRO
Pessoas vacinadas com D1: 4.317 (92%)
Pessoas totalmente vacinadas: 4.049 (86%)
Terceira dose: 2.797 (59%)
Atualizado em 31/03/2022
Fonte: RN + VACINA
BOLETINS EPIDEMIOLÓGICOS
