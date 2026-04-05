Com apoio de Efraim, PL confirma Wallber para eleição suplementar em Cabedelo

Deputado estadual Wallber Virgolino. Reprodução

O Partido Liberal (PL) bateu o martelo, oficialmente, nesta segunda-feira (22), sobre a pré-candidatura do deputado estadual Wallber Virgolino à Prefeitura de Cabedelo nas eleições suplementares da cidade. O deputado também ganhou o apoio do senador Efraim Filho (União).

A decisão saiu de uma reunião entre o deputado e o presidente estadual da legenda, o ex-ministro da saúde, Marcelo Queiroga, que também deve coordenar a campanha de Wallber na cidade.

Segundo fontes do PL e do União Brasil, a candidatura de Wallber contará com o apoio do senador Efraim Filho, que em 2024 esteve no campo oposto ao do parlamentar, apoiando o nome de André Coutinho, que acabou cassado pela Justiça Eleitoral.

Na última eleição municipal, o deputado ficou com 21,46% da votação, obtendo 8.413 votos. O primeiro colocado ficou com 25.966 votos.

Segundo as mesmas fontes, a costura entre PL e União em Cabedelo foi possível graças à aliança que ambas as siglas já firmaram para as eleições gerais de 2026 no âmbito estadual.

Eleições suplementares

As eleições suplementares em Cabedelo vão acontecer por decisão da Justiça Eleitoral, que cassou os mandatos do prefeito eleito em 2024, André Coutinho (Avante), da vice, Camila Holanda (PP), e do vereador Márcio Silva (UB). Com isso, o presidente da Câmara, Edvaldo Neto assumiu o comando da cidade.

De acordo com a decisão do TRE-PB, a cassação foi por conta de irregularidades devido ao processo eleitoral nas Eleições em 2024, sendo eles acusados de compra de votos com influência de facções.

A cassação mudou o cenário político do município. Além de Wallber, são cotados para disputar a Prefeitura da cidade os nomes do presidente da Companhia Docas, Ricardo Barbosa (PSB); da esposa do ex-prefeito Leto Viana, Jaqueline (Podemos); e até da vice-prefeita cassada, Camila Holanda, que não foi alcançada pela inelegibilidade.

Na última quinta-feira (18), o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) aprovou, por unanimidade, a resolução que estabelece as instruções e o calendário para a realização das novas Eleições. O pleito suplementar foi marcado para o dia 12 de abril de 2026 (domingo), com a utilização do sistema eletrônico de votação e apuração.