Conheça o elenco do Botafogo-PB para 2024

O elenco do Botafogo-PB para 2024 já foi comandado pelo técnico Cristian de Souza e por Moacir Júnior, mas agora é Evaristo Piza quem é o treinador. O Jornal da Paraíba apresenta abaixo a lista de jogadores que, no momento, compõem o grupo do Belo para a disputa da temporada. A lista é atualizada à medida que o clube divulga oficialmente uma nova saída ou uma nova chegada.

Evaristo Piza comanda o Botafogo-PB na sequência de 2024 (Foto: Cristiano Santos/Botafogo-PB). (Foto: Cristiano Santos/Botafogo-PB)

Elenco do Botafogo-PB para 2024:

Goleiros

Dalton: goleiro foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Vitória, mas majoritariamente no banco de reservas. Aos 37 anos, volta ao futebol paraibano para vestir a camisa do Belo. Antes, jogou pelo Campinense, em 2013.

Wallace: arqueiro reserva do clube na temporada passada, Wallace, de 28 anos, ex-CSP, segue no Botafogo-PB para 2024.

Caio Alan: atleta de 27 anos, revelado pelo Athletico-PR, e que disputou a Série A2 do Campeonato Paulista pelo Juventus-SP.

Edilson: jogador formado na base do clube, Edilson, de 20 anos, também segue para 2024.

Laterais-direitos

Lenon: titular absoluto do Confiança na última temporada, o lateral-direito Lenon, de 33 anos, fez 34 partidas com as cores da agremiação alagoana e contribuiu com quatro assistências.

Erick: formado na base do clube, Erick retorna de empréstimo do Pombal para integrar o elenco do Botafogo-PB novamente. Jogador tem 20 anos.

Zagueiros

Douglas: aos 28 anos, essa é a segunda passagem do zagueiro Douglas no futebol nordestino. O único clube que o defensor havia jogado até então no Nordeste havia sido o CSA. Ao todo, foram 27 partidas defendendo as cores do Azulão. Mas antes de acertar com o Belo, seu último clube havia sido o Manaus, onde esteve em campo em 12 oportunidades.

Igor Souza: o zagueiro de 27 anos vai jogar no Nordeste pela primeira vez em sua carreira. Em 2023, o zagueiro jogou em dois clubes: Anápolis, onde fez 14 partidas, e no Brasiliense, por onde atuou 12 vezes.

Wendel Lomar: zagueiro de 27 anos estava no Remo.

Menezes: defensor não vinha sendo utilizado pelo Botafogo em 2023 e a última vez que teve uma temporada com vários jogos foi em 2021, quando jogou pelo sub-20 do Vasco da Gama. Com 22 anos, o atleta atua pela primeira vez no time principal de uma equipe no Brasil desde quando atuou apenas uma vez com a camisa do Vasco no Campeonato Carioca de 2021.

Reniê: zagueiro de 34 anos, que estava no Remo, e reforça a defesa do Belo.

Lucas Balardin: atleta de 29 anos, revelado na categoria de base do Corinthians, e estava no Noroeste.

Matheus Santos: zagueiro de 23 anos foi uma indicação do técnico Evaristo Piza, com quem trabalhou no início da temporada durante a disputa do Campeonato Mato-Grossense pelo Luverdense. O jogador foi revelado na categoria de base do Grêmio.

Laterais-esquerdos

Rafael Furlan: ex-Novo Hamburgo, Rafael Furlan tem 29 anos e jogou em três clubes em 2023: além da equipe gaúcha, ele também atuou por Paraná e CA Patrocinense.

Evandro: defensor estava no Madureira e chega ao Botafogo-PB para a sequência da temporada. Natural de Recife, atuou pelo Remo na Série C do ano passado.

Volantes

Rafael Lins: jogador começou a sua carreira no Grêmio Novorizontino-SP. Como profissional, tem passagens por Miramar, CSP e Auto Esporte, seu último clube. O jogador tem 27 anos.

Pedro Ivo: jogador de 19 anos que já atuou na categoria da base do VF4 e do próprio Belo.

Thallyson: jogador de 27 anos que chega ao Belo após uma passagem pelo Cascavel-PR.

Lucas Siqueira: volante de 35 anos chega ao Botafogo-PB após passagem pelo Santa Cruz no Campeonato Pernambucano.

Edmundo: um dos destaques do Treze nas últimas temporadas, chega para ser uma das opções no meio de campo botafoguense.

Lucas Gonçalves: ex-atleta do Serra Branca, chega ao Belo para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Gama: mais um nome para o meio de campo, o jogador de 28 anos estava no Manaura.

Meias

Bruno Leite: nome mais imponente anunciado até aqui, Bruno Leite, de 23 anos, foi lapidado nas categorias de base do Athletico-PR, esteve no Botafogo em 2022 e mais recentemente defendeu o Joinville.

Luiz Felipe: aos 27 anos, jogador que estava na Portuguesa chega para jogar pela primeira vez no futebol paraibano. Meia esquerda ainda tem passagens por Brasil de Pelotas, Ypiranga-RS, Manaus, dentre outros clubes.

Bismark: está no departamento médico e não pode ter contrato rescindido.

Gabriel Vitor: meia de 19 anos da categoria de base botafoguense, que volta de empréstimo junto à Cabense-PE.

Warley Júnior: filho do ex-atacante do Belo, Warley, chega para reforçar o setor de criação botafoguense.

Atacantes

Dudu Silva: paraibano de João Pessoa, o jogador, de 24 anos, teve o auge da carreira em 2021 vestindo a camisa do Cruzeiro na Série B do Brasileiro. Naquele ano, o jogador recebeu a oportunidade de estrear por um grande clube do futebol brasileiro com o então técnico Vanderlei Luxemburgo.

Pipico: destaque na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro de 2023, Pipico, de 38 anos, teve seu contrato renovado com o Botafogo-PB.

Yan Phillipe: na última temporada o atacante disputou a Série C com o Altos-PI, onde marcou dois gols nos 15 jogos em que entrou em campo. Além da Terceirona, o atleta de 27 anos também jogou o Piauiense e a pré-Copa do Nordeste pelo clube.

Mosquito: aos 21 anos, o jogador volta ao Belo.

Paulinho: jogador revelado pelo Sport que chega ao Belo por empréstimo.

Gustavo Poffo: chega do Marcílio Dias, local onde disputou o Campeonato Catarinense 2024, Copa do Brasil e Recopa Catarinense. Na temporada, o jogador já realizou 15 jogos com a camisa de seu antigo clube, marcou três gols e deu duas assistências.

Gabriel Lima: defendeu as cores do Ypiranga-RS. O atleta já jogou o estadual e também a Copa do Brasil em 2024. O novo atacante do Botafogo-PB disputou 12 partidas, até aqui, e acumula duas assistências.

Jô: vem do Londrina, onde disputou o Campeonato Paranaense. Em 2024, o jogador tem nove jogos disputados, mas sem nenhuma participação para gol.

Will Viana: com muita rodagem por clubes do interior de São Paulo, acumula passagens por Ferroviária, Portuguesa, Juventus-SP e Santo André. Ele disputou o Campeonato Paraibano pelo Treze antes de se transferir para o Botafogo-PB.

Joãozinho: aos 30 anos, o atacante estava no Luverdense, do Mato-Grosso, onde foi artilheiro do estadual.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba