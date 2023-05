Neste sábado

Ação cultural é realizada na Comunidade Sonho Verde, em Mangabeira, com apoio da Prefeitura

05/05/2023 | 20:30 | 65

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), está apoiando o II Cine Sonho Verde, que acontece neste sábado (6), a partir das 14h30, no bairro de Mangabeira VIII. O evento é realizado pelo Clube de Mães Sonho Verde, em parceria com o Cordel Vida e o Coletivo LGBTQIA+ Resistência. Será uma tarde de teatro e diversão.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, disse que a Fundação acolhe o projeto de maneira muito celebrativa, porque, assim, há promoção e estímulo de um processo de inclusão social por meio da arte. “Isso é fundamental. Uma linha de ação que nós temos na Fundação que ajuda no entretenimento das crianças, mas principalmente ajuda a formar plateia. Nós nos empenhamos para garantir que a comunidade tenha acesso a cultura e arte”, declarou.

O Cine Sonho Verde, que desta vez não tem cinema, é uma ação voluntária de pessoas e associações com a intenção de apoiar o trabalho realizado pelo Clube de Mães Sonho Verde, liderado pela moradora Eliane Alves da Silva, que mantém, em sua casa, uma cozinha comunitária e distribui alimentos com a comunidade. É uma forma ainda de espalhar cultura para todos.

Nesta edição, a programação inclui teatro e brincadeiras, com a participação do teatro de fantoches da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa e da Companhia Saltimbancos, com o espetáculo ‘A Revolta dos Bichos’.

Reunir a comunidade – O professor, historiador e cineasta Fernando Domingos, vencedor do prêmio Kikito de melhor roteiro de curta-metragem nacional no Festival de Gramado de 2022, é um dos idealizadores da iniciativa. A expectativa dele é poder reunir a comunidade. “Temos ali um clube de mães nessa cozinha comunitária, onde essas mulheres se reúnem para alimentar as próprias famílias. São centenas de pessoas. E é essa ação delas que sensibiliza e não pode ficar isolada. Tem que reverberar e ser conhecida”, comentou.

A ideia desta segunda edição é acolher essas famílias e as crianças, com a proposta de chegar com atividades de recreação e lúdicas, despertando os sonhos da primeira infância. “As mães estão criando ali uma realidade paralela com todas essas dificuldades e nós, junto com a arte, a cultura e a educação, conseguimos construir um pouco de um mundo melhor, mais bonito, mais colorido, onde as pessoas possam ser livres para viver”, declarou.

O sonho do idealizador para este sábado é que as mães possam se divertir com as crianças. “Que seja uma tarde de interação entre as famílias e que as crianças possam construir memórias afetivas naquele espaço”. O encontro será na Comunidade Sonho Verde, na Rua José Silvestre da Silva, bairro de Mangabeira VIII. Além da Funjope, a Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), Secretaria de Habitação (Semhab) e Secretaria de Meio Ambiente (Semam) também são parceiras da iniciativa.