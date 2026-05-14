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Duas pessoas são mortas a tiros em menos de uma hora, em Bayeux

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Duas pessoas são mortas a tiros em menos de uma hora, em Bayeux – Foto: TV Cabo Branco.

Duas pessoas foram mortas a tiros, em menos de uma hora, na cidade de Bayeux, na Grande João Pessoa, no final da noite da quinta-feira (8). Ninguém foi preso até a última atualização desta reportagem.

De acordo com informações da TV Cabo Branco, o primeiro crime aconteceu por volta das 22h em uma praça no bairro Alto da Boa Vista, próximo ao aeroporto da Grande João Pessoa. A vítima não foi identificada, mas morreu com tiros nas costas e na cabeça.

Também conforme as informações, o segundo crime aconteceu pouco antes das 23h, no bairro do Baralho. Um homem identificado como Adriano Melo foi morto com cerca de sete tiros. A maioria dos disparos atingiu o rosto dele. A segunda vítima teria passagem pela polícia.

A Polícia Civil deve investigar os crimes e saber se ambos têm relação entre si.

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