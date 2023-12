Flamengo deve atuar na Paraíba com time formado pela base

A torcida do Flamengo na Paraíba está contando os dias para o início do Campeonato Carioca, pois vai ter a oportunidade de ver seu time de pertinho, já que o jogo da segunda rodada, contra o Nova Iguaçu, está marcado para o Almeidão, no dia 21 de janeiro, às 18h10. Acontece que, em campo, a tendência é que o time seja formado pelos garotos da base, como vem acontecendo nas últimas temporadas no início do estadual.

Nos últimos anos, o Flamengo vem optando por iniciar o Campeonato Carioca com o time da base, enquanto a equipe principal intensifica a pré-temporada. Este ano, apenas o jogo de estreia, em Manaus, contra o Audax-RJ, deverá contar com o técnico Tite e os seus comandados. Logo em seguida, a equipe principal do Fla tem viagem programada para Orlando, onde farão a pré-temporada.

Em janeiro de 2024, o Flamengo vai realizar a pré-temporada em Orlando, na Flórida. No dia 27/01, o Mais Querido disputará uma partida contra o Orlando City, no Exploria Stadium.

Inclusive, o Flamengo tem um amistoso marcado para o dia 27 de janeiro, contra o Orlando City, equipe que disputa o campeonato nacional do país. A data coincide com a partida do Rubro-Negro contra a Portuguesa-RJ, pela quarta rodada do estadual, na Arena das Dunas, na capital potiguar.

Flamengo visita o Norte e o Nordeste pela Taça Guanabara

Um detalhe que vem chamando atenção são os valores dos ingressos deste primeiro jogo, em Manaus, que estão entre R$ 150,00 (meia) e R$ 600,00 (inteira).

Valor dos ingressos para Flamengo x Nova Iguaçu

A torcida das duas cidades nordestinas que receberão jogos do Flamengo em janeiro – João Pessoa e Natal – deve acompanhar de perto uma equipe alternativa, com a molecada do Ninho do Urubu.

Para a partida na capital paraibana, os ingressos estão custando entre R$ 80,00 (meia-entrada) e R$ 400,00. CLIQUE AQUI PARA COMPRAR.

