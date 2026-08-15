Hospital da Mulher Dona Creuza Pires avança em processo de credenciamento para realização de transplante hepático na Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), deu mais um passo importante para ampliar a rede estadual de transplantes. Nesta semana, o Hospital da Mulher Doma Creuza Maria Pires, em João Pessoa, recebeu uma vistoria técnica voltada ao processo de credenciamento da unidade junto ao Sistema Nacional de Transplantes (SNT) para a realização de transplante hepático.



A visita técnica foi conduzida pela equipe da Central de Transplantes da Paraíba e pelo médico transplantador hepático Paulo Sérgio, representante do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde. Também acompanharam a vistoria a diretora da unidade hospitalar, Marcela Tassia, a enfermeira coordenadora de transplantes, Brenda Farias, além da equipe multiprofissional da e-DOT do hospital.

Durante a inspeção, foram avaliados critérios como estrutura física e assistencial, serviços de apoio e diagnóstico farmacêutico, recursos humanos e capacitação profissional, além de processos, fluxos, recursos e gestão institucional.

De acordo com a diretora da Central de Transplantes da Paraíba, Rafaela Dias, a visita representa mais uma etapa importante no fortalecimento da assistência especializada no estado.

“Concluímos hoje mais uma etapa para o credenciamento do Hospital da Mulher para a realização de transplante hepático. Em breve, esse hospital será uma referência estadual também na área de transplantes”, destacou.

O médico Paulo Sérgio ressaltou a importância da ampliação da atividade transplantadora na Paraíba e elogiou a estrutura da unidade hospitalar.

“O estado da Paraíba tem cerca de 4 milhões de habitantes e precisa intensificar a atividade transplantadora. Ter um hospital público com essa vocação e realizando essa atividade é fundamental para a assistência do estado. O hospital é bem estruturado, muito bem organizado, tem um grande porte e, na minha opinião, está preparado para começar essa atividade”, afirmou.

Para a diretora do Hospital da Mulher, Marcela Tassia, a vistoria representa um marco importante para a consolidação do serviço na unidade.

“É com muita alegria que recebemos hoje o representante do Sistema Nacional de Transplantes para consolidar nosso serviço, para que em breve possamos realizar transplantes de fígado e rins e, futuramente, de córneas”, declarou.