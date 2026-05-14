Câmara cobra explicações sobre demora do Governo do Estado em atender atingidos pelas chuvas

Reprodução/TV Cabo Branco

As dificuldades deixadas pelas pelas fortes chuvas em João Pessoa, na última semana, chegaram à tribuna da Câmara Municipal e viraram alvo direto de cobranças ao Governo do Estado e à Cagepa. O vereador Ícaro Chaves protocolou dois requerimentos exigindo explicações sobre a condução da crise hídrica e social enfrentada por moradores da Capital após os temporais.

Os documentos foram aprovados pela Câmara e miram tanto a atuação do Executivo estadual quanto a resposta da companhia responsável pelo abastecimento de água.

Até agora o Governo do Estado vem atuando no acompanhamento de famílias desalojadas e na distribuição de cestas básicas nos municípios afetados, além da liberação de R$ 6 milhões para reconstrução de estradas.

A cobrança de Ícaro, contudo, tem como foco os prejuízos deixados pelas enchentes em João Pessoa. Na cidade a prefeitura anunciou a inclusão de imóveis atingidos em um programa de reforma, mas o Governo estadual ainda não adotou medida semelhante.

“Pessoas desabrigadas, sem ter o que comer, sem ter onde dormir, que perderam colchão, sofá, televisão, liquidificador, tudo, absolutamente tudo”, assinalou Ícaro.

Um dos requerimentos cobra informações do Governo do Estado sobre quais ações foram executadas em parceria com a Prefeitura de João Pessoa para atender as áreas afetadas.

O segundo requerimento tem como alvo a Cagepa e pede esclarecimentos sobre a interrupção no abastecimento de água que atingiu bairros de João Pessoa, além de cidades como Cabedelo e Conde.

Outros requerimentos

Também essa semana a Câmara aprovou requerimentos que cobram uma prestação de contas na transição entre as gestões Cícero Lucena (MDB) e Léo Bezerra (PSB), assim como um pedido de informações sobre deficiências no recolhimento do lixo na Capital.