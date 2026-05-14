Escola Municipal Profª Durvalina Dornelles Teixeira recebe conjunto de lixeiras seletivas por meio de parceria com Rotary Club

Por MRNews



A Escola Municipal Professora Durvalina Dornelles Teixeira recebeu, nesta sexta-feira (08), um jogo com cinco lixeiras seletivas por meio do Projeto Distrital do Rotary, executada pelo Rotary Club de Bonito – Lago Azul.

Ao todo, serão entregues 19 jogos de lixeiras seletivas para escolas da Rede Municipal de Ensino, incluindo a unidade escolar do Distrito Águas do Miranda. A iniciativa é realizada em parceria com a Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Em 2026, o Projeto Distrital do Rotary chega ao sexto ano de realização, promovendo ações de curto prazo voltadas às necessidades da comunidade e incentivando iniciativas de impacto social nas áreas de educação básica e desenvolvimento comunitário.

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Além de contribuir com a organização dos espaços escolares, as lixeiras seletivas incentivam à coleta seletiva entre os estudantes, estimulando práticas sustentáveis dentro e fora da sala de aula.

A Prefeitura de Bonito agradece ao Rotary Club pela parceria e pela iniciativa que colabora com a conscientização ambiental dos alunos da rede municipal.