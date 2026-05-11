Por MRNews



Corpo de ciclista desaparecido há quatro dias é encontrado em área de mata em Minas Gerais

O desaparecimento do ciclista Romário Brant, de 39 anos, terminou de forma trágica nesta quinta-feira (7), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. O corpo do esportista foi encontrado após quatro dias de buscas intensas realizadas por equipes de resgate, voluntários e autoridades da região.

Romário estava desaparecido desde o último domingo (3), quando saiu para pedalar e não retornou para casa. Desde então, familiares, amigos e forças de segurança mobilizaram uma grande operação para tentar localizá-lo.

Corpo foi encontrado em região de mata fechada

Segundo informações das equipes de resgate, o corpo foi localizado em uma área de mata na direção da Serra do Mamão, distante cerca de seis quilômetros da zona urbana de Patos de Minas.

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A bicicleta da vítima foi encontrada primeiro, caída próxima a uma trilha utilizada por ciclistas da região. Pouco depois, voluntários localizaram o corpo em meio à vegetação densa. Para realizar a remoção, bombeiros precisaram utilizar cordas e equipamentos específicos devido às dificuldades de acesso ao local.

Polícia encontrou arma próxima ao corpo

Durante os trabalhos da perícia, uma arma de fogo foi localizada nas proximidades do corpo. O armamento foi recolhido e encaminhado para análise técnica da Polícia Civil.

As autoridades informaram que ainda não há confirmação sobre as circunstâncias da morte. O caso segue sendo investigado, e os laudos periciais devem esclarecer o que aconteceu.

O corpo de Romário Brant foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames complementares.

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Buscas mobilizaram comunidade e equipes especializadas

A operação de busca contou com apoio do Corpo de Bombeiros, operadores de drones térmicos, motociclistas e moradores da região.

Os investigadores utilizaram dados de aplicativos esportivos usados pela vítima para refazer possíveis trajetos realizados no dia do desaparecimento. Além disso, a triangulação do sinal do telefone celular ajudou a direcionar as buscas para propriedades rurais próximas da Serra do Mamão.

Câmeras de segurança também registraram a passagem do ciclista por uma estrada de terra nas imediações da Ponte do Arco, por volta das 14h30 do domingo.

Caso gera comoção em Patos de Minas

Familiares relataram que Romário era apaixonado pelo esporte e mantinha o hábito de pedalar regularmente há vários anos. A notícia da localização do corpo gerou grande comoção entre amigos, ciclistas e moradores da cidade mineira.

Agora, com o encerramento das buscas, o foco das autoridades passa a ser a investigação das circunstâncias do falecimento.

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Corpo de ciclista desaparecido há quatro dias é encontrado em área de mata em Minas Gerais

O desaparecimento do ciclista Romário Brant, de 39 anos, terminou de forma trágica nesta quinta-feira (7), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Após quatro dias de buscas intensas, o corpo do esportista foi localizado em uma área de mata fechada na região da Serra do Mamão.

Romário estava desaparecido desde o último domingo (3), quando saiu para pedalar e não voltou para casa. O caso mobilizou familiares, voluntários e equipes de resgate ao longo da semana.

Corpo foi encontrado próximo à bicicleta

Segundo informações divulgadas pelas autoridades, o corpo foi encontrado por volta das 9h30 por voluntários que participavam das buscas. Primeiro, a equipe localizou a bicicleta caída próxima a uma trilha em meio à vegetação. Pouco depois, o corpo do ciclista foi encontrado nas proximidades.

A área onde Romário foi localizado fica a cerca de seis quilômetros da zona urbana de Patos de Minas e possui difícil acesso. Equipes do Corpo de Bombeiros precisaram utilizar cordas e abrir caminho na mata para realizar a remoção.

Polícia encontrou arma perto do local

Durante o trabalho da perícia, uma arma de fogo também foi encontrada próxima ao corpo. O armamento foi recolhido para análise pela Polícia Civil, que agora investiga as circunstâncias da morte.

Até o momento, as autoridades não confirmaram se houve crime, acidente ou outro tipo de ocorrência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames periciais devem ajudar a esclarecer o caso.

Buscas mobilizaram voluntários e drones

As buscas por Romário Brant contaram com grande mobilização da comunidade local. Participaram da operação bombeiros, motociclistas, operadores de drones térmicos e diversos voluntários.

Os investigadores também analisaram trajetos que o ciclista costumava registrar em aplicativos esportivos. Além disso, a triangulação do sinal do celular ajudou a direcionar as equipes para áreas rurais da região.

Última vez em que Romário foi visto

De acordo com relatos, Romário foi visto pela última vez na tarde de domingo, por volta das 14h30, em uma estrada de terra nas proximidades da Ponte do Arco. Imagens de câmeras de segurança chegaram a registrar sua passagem pelo local.

Familiares afirmaram que ele praticava ciclismo há anos e costumava realizar percursos semelhantes com frequência.

Agora, com o encerramento das buscas, a investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que aguarda os resultados dos laudos periciais para determinar o que aconteceu com o ciclista.

Tags: Romário Brant, ciclista desaparecido, Patos de Minas, Minas Gerais, Serra do Mamão, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, desaparecimento, investigação, notícia Minas Gerais