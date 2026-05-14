A cadeira buscada pela vereadora de Campina Grande, Jô Oliveira, a partir de 2027

Jô Oliveira

Em ascensão em Campina Grande, a vereadora Jô Oliveira (PC do B) sonha em conquistar um novo mandato este ano: o de deputada estadual. Para isso terá que desbancar nomes com mandato na Assembleia, dentro da federação PC do B, PT e PV, e fazer valer os prognósticos que são feitos em Campina que a consideram como uma a força da esquerda no município.

A seu favor Jô conta com um retrospecto interessante na Câmara Municipal campinense. É que muitos que passaram pela ‘Casa’ conseguiram chegar à Assembleia nos últimos anos.

Nessa conta é possível colocar nomes mais recentes, como Tovar, Sargento Neto e Inácio Falcão; ou figuras com um pouco mais de estrada na política, como Romero Rodrigues, Rômulo Gouveia, Manoel Ludgério e Fábio Nogueira. É dito, nos bastidores, que o Legislativo campinense costuma revelar mais lideranças que a Câmara da Capital.

Verdade ou não, Jô participou nesta quinta-feira (07) de uma audiência pública para debater o fim da escala 6 x 1 e esteve, durante a sessão, ocupando a cadeira que, nas suas mais intensas aspirações, poderá ser sua a partir de 2027.

Mais votada nas eleições de 2024 em Campina, a vereadora é pré-candidata a deputada estadual este ano. E apresenta desenvoltura e articulação, há tempos, para alcançar novos espaços.