chef apresenta alternativas ao peru para o Natal
Com o final do ano se aproximando, as confraternizações em família começam a acontecer, tanto no Natal quanto para o Réveillon. Nessas ocasiões, é muito comum fazer ceias para partilhar momentos com os entes queridos nas celebrações. Entre alguns pratos típicos dessa época do ano, existe o tradicional peru, salpicão, dentre outros.
LEIA TAMBÉM:
No entanto, o final do ano também representa um aumento nos gastos de muitas famílias e, por isso, a ceia pode não ter todos os ingredientes tradicionais.
Para ajudar nesse planejamento, o Jornal da Paraíba pediu ao chef Hébano Vinny duas receitas acessíveis para o bolso, trocando o peru por ingredientes mais baratos.
Veja abaixo os ingredientes, o modo de preparo e também mais detalhes sobre as receitas especiais.
Lombo suíno assado com crosta de farofa de castanha e molho de laranja
A primeira receita serve até 8 pessoas, de acordo com o chef Hébano Vinny. Conforme ele, essa é “uma alternativa clássica, suculenta e muito mais acessível ao peru — aqui elevada com técnica e sabor”. Veja abaixo os ingredientes.
Lombo
- 1,8 kg de lombo suíno inteiro
- 4 dentes de alho amassados
- 1 colher (sopa) de sal
- 1 colher (chá) de pimenta-do-reino
- 1 colher (sopa) de páprica doce
- 1 colher (chá) de cominho
- Suco de 2 laranjas pera (cerca de 200 ml)
- 50 ml de vinagre de maçã ou de álcool
- 3 colheres (sopa) de óleo ou azeite
Crosta de farofa
- 150 g de farinha de mandioca fina
- 100 g de castanha-de-caju triturada
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1 colher (chá) de açúcar mascavo
- 1 pitada de sal
Molho
- 300 ml de suco de laranja
- 1 colher (sopa) de mel ou mel de engenho
- 1 colher (chá) de amido de milho dissolvido em 2 colheres (sopa) de água
Como preparar o lombo suíno
Com os ingredientes em mãos, o próximo passo é preparar a receita e tirá-la do papel. O chef explica, com um passo a passo, a forma para preparar. Veja abaixo.
- Em uma tigela, misture alho, sal, pimenta, páprica, cominho, suco de laranja, vinagre e óleo.
- Espalhe esse tempero por todo o lombo, massageando bem. Cubra e deixe marinar por no mínimo 4 horas, de preferência de um dia para o outro.
- Pré-aqueça o forno a 200 °C.
- Coloque o lombo em uma assadeira, cubra com papel-alumínio e asse por 50 minutos.
- Enquanto isso, prepare a crosta: em uma frigideira, derreta a manteiga, junte a farinha, a castanha, o açúcar mascavo e o sal. Mexa até formar uma farofa dourada. Reserve.
- Retire o papel-alumínio do lombo, cubra a parte superior com a farofa, pressionando levemente. Volte ao forno por mais 20–25 minutos, até dourar.
- Para o molho, leve o suco de laranja e o mel ao fogo médio. Quando ferver, acrescente o amido dissolvido e mexa até encorpar.
- Fatie o lombo e sirva com o molho quente.
Frango Assado Recheado com Salpicão Cremoso de Natal
A segunda receita mais prática serve entre seis a oito pessoas, de acordo com o chef. Veja os ingredientes abaixo.
Frango
- 1 frango inteiro de 2,8 a 3 kg, limpo
- 1 colher (sopa) de sal
- 1 colher (chá) de pimenta-do-reino
- 4 dentes de alho amassados
- Suco de 2 limões-taiti
- 3 colheres (sopa) de óleo ou manteiga derretida
Recheio tipo salpicão
- 1 maçã verde média (150 g), descascada e cortada em cubos pequenos
- 150 g de presunto ou peito de peru, em cubos pequenos
- 200 g de batata inglesa, cozida em cubos pequenos
- 100 g de cenoura crua ralada fina
- 80 g de azeitona verde ou preta, fatiada
- 200 g de nata
- 2 colheres (sopa) de salsinha picada
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Como preparar o frango com recheio de salpicão
- Tempere o frango: misture sal, pimenta, alho, suco de limão e óleo. Esfregue bem por todo o frango, inclusive na cavidade interna. Deixe marinar por 1 a 2 horas na geladeira.
- Prepare o recheio: em uma tigela, misture a maçã, o presunto (ou peito de peru), a batata cozida, a cenoura ralada e a azeitona.
- Acrescente a nata, a salsinha, ajuste o sal e a pimenta. Misture delicadamente até formar um recheio cremoso, com textura de salpicão. Reserve refrigerado.
- Recheie o frango: retire o frango da marinada e recheie a cavidade com o salpicão, sem compactar demais.
- Feche a abertura com palitos ou costure com barbante culinário. Amarre as coxas e acomode as asas sob o corpo.
- Coloque o frango em uma assadeira, cubra com papel-alumínio e asse em forno preaquecido a 190 °C por 1 hora e 20 minutos.
- Retire o papel-alumínio, regue com o próprio caldo da assadeira e volte ao forno por mais 30 a 40 minutos, até dourar bem.
- Retire do forno e deixe descansar por 10 minutos antes de cortar.