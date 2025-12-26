sexta-feira, dezembro 26, 2025
chef apresenta alternativas ao peru para o Natal

Ceia de Natal: chef monta pratos para substituir peru por ingredientes mais baratos – Foto: Freepik.

Com o final do ano se aproximando, as confraternizações em família começam a acontecer, tanto no Natal quanto para o Réveillon. Nessas ocasiões, é muito comum fazer ceias para partilhar momentos com os entes queridos nas celebrações. Entre alguns pratos típicos dessa época do ano, existe o tradicional peru, salpicão, dentre outros.

No entanto, o final do ano também representa um aumento nos gastos de muitas famílias e, por isso, a ceia pode não ter todos os ingredientes tradicionais.

Para ajudar nesse planejamento, o Jornal da Paraíba pediu ao chef Hébano Vinny duas receitas acessíveis para o bolso, trocando o peru por ingredientes mais baratos.

Veja abaixo os ingredientes, o modo de preparo e também mais detalhes sobre as receitas especiais.

Lombo suíno assado com crosta de farofa de castanha e molho de laranja

A primeira receita serve até 8 pessoas, de acordo com o chef Hébano Vinny. Conforme ele, essa é “uma alternativa clássica, suculenta e muito mais acessível ao peru — aqui elevada com técnica e sabor”. Veja abaixo os ingredientes.

Lombo

  • 1,8 kg de lombo suíno inteiro
  • 4 dentes de alho amassados
  • 1 colher (sopa) de sal
  • 1 colher (chá) de pimenta-do-reino
  • 1 colher (sopa) de páprica doce
  • 1 colher (chá) de cominho
  • Suco de 2 laranjas pera (cerca de 200 ml)
  • 50 ml de vinagre de maçã ou de álcool
  • 3 colheres (sopa) de óleo ou azeite

Crosta de farofa

  • 150 g de farinha de mandioca fina
  • 100 g de castanha-de-caju triturada
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 1 colher (chá) de açúcar mascavo
  • 1 pitada de sal

Molho

  • 300 ml de suco de laranja
  • 1 colher (sopa) de mel ou mel de engenho
  • 1 colher (chá) de amido de milho dissolvido em 2 colheres (sopa) de água

Como preparar o lombo suíno

Com os ingredientes em mãos, o próximo passo é preparar a receita e tirá-la do papel. O chef explica, com um passo a passo, a forma para preparar. Veja abaixo.

  1. Em uma tigela, misture alho, sal, pimenta, páprica, cominho, suco de laranja, vinagre e óleo.
  2. Espalhe esse tempero por todo o lombo, massageando bem. Cubra e deixe marinar por no mínimo 4 horas, de preferência de um dia para o outro.
  3. Pré-aqueça o forno a 200 °C.
  4. Coloque o lombo em uma assadeira, cubra com papel-alumínio e asse por 50 minutos.
  5. Enquanto isso, prepare a crosta: em uma frigideira, derreta a manteiga, junte a farinha, a castanha, o açúcar mascavo e o sal. Mexa até formar uma farofa dourada. Reserve.
  6. Retire o papel-alumínio do lombo, cubra a parte superior com a farofa, pressionando levemente. Volte ao forno por mais 20–25 minutos, até dourar.
  7. Para o molho, leve o suco de laranja e o mel ao fogo médio. Quando ferver, acrescente o amido dissolvido e mexa até encorpar.
  8. Fatie o lombo e sirva com o molho quente.

Frango Assado Recheado com Salpicão Cremoso de Natal

A segunda receita mais prática serve entre seis a oito pessoas, de acordo com o chef. Veja os ingredientes abaixo.

Frango

  • 1 frango inteiro de 2,8 a 3 kg, limpo
  • 1 colher (sopa) de sal
  • 1 colher (chá) de pimenta-do-reino
  • 4 dentes de alho amassados
  • Suco de 2 limões-taiti
  • 3 colheres (sopa) de óleo ou manteiga derretida

Recheio tipo salpicão

  • 1 maçã verde média (150 g), descascada e cortada em cubos pequenos
  • 150 g de presunto ou peito de peru, em cubos pequenos
  • 200 g de batata inglesa, cozida em cubos pequenos
  • 100 g de cenoura crua ralada fina
  • 80 g de azeitona verde ou preta, fatiada
  • 200 g de nata
  • 2 colheres (sopa) de salsinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Como preparar o frango com recheio de salpicão

  1. Tempere o frango: misture sal, pimenta, alho, suco de limão e óleo. Esfregue bem por todo o frango, inclusive na cavidade interna. Deixe marinar por 1 a 2 horas na geladeira.
  2. Prepare o recheio: em uma tigela, misture a maçã, o presunto (ou peito de peru), a batata cozida, a cenoura ralada e a azeitona.
  3. Acrescente a nata, a salsinha, ajuste o sal e a pimenta. Misture delicadamente até formar um recheio cremoso, com textura de salpicão. Reserve refrigerado.
  4. Recheie o frango: retire o frango da marinada e recheie a cavidade com o salpicão, sem compactar demais.
  5. Feche a abertura com palitos ou costure com barbante culinário. Amarre as coxas e acomode as asas sob o corpo.
  6. Coloque o frango em uma assadeira, cubra com papel-alumínio e asse em forno preaquecido a 190 °C por 1 hora e 20 minutos.
  7. Retire o papel-alumínio, regue com o próprio caldo da assadeira e volte ao forno por mais 30 a 40 minutos, até dourar bem.
  8. Retire do forno e deixe descansar por 10 minutos antes de cortar.

