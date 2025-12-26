chef apresenta alternativas ao peru para o Natal

Ceia de Natal: chef monta pratos para substituir peru por ingredientes mais baratos – Foto: Freepik.

Com o final do ano se aproximando, as confraternizações em família começam a acontecer, tanto no Natal quanto para o Réveillon. Nessas ocasiões, é muito comum fazer ceias para partilhar momentos com os entes queridos nas celebrações. Entre alguns pratos típicos dessa época do ano, existe o tradicional peru, salpicão, dentre outros.

No entanto, o final do ano também representa um aumento nos gastos de muitas famílias e, por isso, a ceia pode não ter todos os ingredientes tradicionais.

Para ajudar nesse planejamento, o Jornal da Paraíba pediu ao chef Hébano Vinny duas receitas acessíveis para o bolso, trocando o peru por ingredientes mais baratos.

Veja abaixo os ingredientes, o modo de preparo e também mais detalhes sobre as receitas especiais.

Lombo suíno assado com crosta de farofa de castanha e molho de laranja

A primeira receita serve até 8 pessoas, de acordo com o chef Hébano Vinny. Conforme ele, essa é “uma alternativa clássica, suculenta e muito mais acessível ao peru — aqui elevada com técnica e sabor”. Veja abaixo os ingredientes.

Lombo

1,8 kg de lombo suíno inteiro

4 dentes de alho amassados

1 colher (sopa) de sal

1 colher (chá) de pimenta-do-reino

1 colher (sopa) de páprica doce

1 colher (chá) de cominho

Suco de 2 laranjas pera (cerca de 200 ml)

50 ml de vinagre de maçã ou de álcool

3 colheres (sopa) de óleo ou azeite

Crosta de farofa

150 g de farinha de mandioca fina

100 g de castanha-de-caju triturada

1 colher (sopa) de manteiga

1 colher (chá) de açúcar mascavo

1 pitada de sal

Molho

300 ml de suco de laranja

1 colher (sopa) de mel ou mel de engenho

1 colher (chá) de amido de milho dissolvido em 2 colheres (sopa) de água

Como preparar o lombo suíno

Com os ingredientes em mãos, o próximo passo é preparar a receita e tirá-la do papel. O chef explica, com um passo a passo, a forma para preparar. Veja abaixo.

Em uma tigela, misture alho, sal, pimenta, páprica, cominho, suco de laranja, vinagre e óleo. Espalhe esse tempero por todo o lombo, massageando bem. Cubra e deixe marinar por no mínimo 4 horas, de preferência de um dia para o outro. Pré-aqueça o forno a 200 °C. Coloque o lombo em uma assadeira, cubra com papel-alumínio e asse por 50 minutos. Enquanto isso, prepare a crosta: em uma frigideira, derreta a manteiga, junte a farinha, a castanha, o açúcar mascavo e o sal. Mexa até formar uma farofa dourada. Reserve. Retire o papel-alumínio do lombo, cubra a parte superior com a farofa, pressionando levemente. Volte ao forno por mais 20–25 minutos, até dourar. Para o molho, leve o suco de laranja e o mel ao fogo médio. Quando ferver, acrescente o amido dissolvido e mexa até encorpar. Fatie o lombo e sirva com o molho quente.

Frango Assado Recheado com Salpicão Cremoso de Natal

A segunda receita mais prática serve entre seis a oito pessoas, de acordo com o chef. Veja os ingredientes abaixo.

Frango

1 frango inteiro de 2,8 a 3 kg, limpo

1 colher (sopa) de sal

1 colher (chá) de pimenta-do-reino

4 dentes de alho amassados

Suco de 2 limões-taiti

3 colheres (sopa) de óleo ou manteiga derretida

Recheio tipo salpicão

1 maçã verde média (150 g), descascada e cortada em cubos pequenos

150 g de presunto ou peito de peru, em cubos pequenos

200 g de batata inglesa, cozida em cubos pequenos

100 g de cenoura crua ralada fina

80 g de azeitona verde ou preta, fatiada

200 g de nata

2 colheres (sopa) de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Como preparar o frango com recheio de salpicão