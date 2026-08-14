José Loreto encontra sósia que vive na Paraíba após repercussão nas redes sociais

Reprodução/Instagram @joseloreto

O ator José Loreto encontrou pessoalmente o ajudante de pedreiro Lorran Galdino, apontado por internautas como seu sósia, após a repercussão nacional de um vídeo gravado em Pombal, no Sertão da Paraíba. O encontro aconteceu no Rio de Janeiro e foi divulgado pelo ator nesta quarta-feira (7), em uma rede social.

A história ganhou destaque depois que um vídeo feito por uma rádio local mostrou Lorran relatando uma situação inusitada vivida enquanto trafegava de moto pelas ruas da cidade. Na gravação, ele conta que foi surpreendido por vários cachorros que tentaram atacá-lo. O conteúdo viralizou rapidamente na internet, principalmente pela forte semelhança física entre o jovem e o ator global.

Reprodução/Instagram @joseloreto

Após a repercussão, José Loreto afirmou ter ficado impressionado com a aparência de Lorran e passou a procurar o jovem nas redes sociais. Na terça-feira (5), o ator publicou um vídeo em tom de brincadeira utilizando uma montagem inspirada no programa Você Decide, exibido entre 1992 e 2000 pela TV Globo.

Na publicação, Loreto compartilhou trechos de uma conversa com Lorran e perguntou qual seria a melhor opção para o encontro: “ou eu vou para Pombal, ou ‘tu’ vem pro meu Rio de Janeiro. O que é que ‘tu’ prefere?”. Nos comentários, internautas se dividiram entre as duas possibilidades e acompanharam a interação entre os dois.

Reprodução/Instagram @lorran_galdino

O primeiro contato entre José Loreto e Lorran aconteceu por meio de uma chamada de vídeo. Trechos da conversa também foram publicados nas redes sociais de ambos.

Com a repercussão do caso, Lorran Galdino passou a ganhar visibilidade na internet e já soma cerca de 242 mil seguidores em uma rede social. O paraibano também revelou anteriormente que pretende realizar um procedimento odontológico.