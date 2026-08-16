Câmeras do Smart City ajudam Guarda Metropolitana e PC na prisão de suspeitas de golpe

Uma operação conjunta entre a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa (GCM) e a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) da Polícia Civil (PC) resultou na prisão em flagrante de duas mulheres suspeitas de aplicar o conhecido “Golpe do Baludo”, na Avenida Epitácio Pessoa, na Capital.

A ação foi desencadeada a partir de levantamentos de inteligência e monitoramento realizado pelo sistema Smart City, que permitiram identificar a atuação das suspeitas e acompanhar os deslocamentos até a abordagem realizada pelas equipes de segurança.

De acordo com as investigações, o golpe consiste em uma abordagem planejada para distrair as vítimas. Uma das suspeitas deixa cair um pacote que aparenta conter dinheiro ou objetos de valor. Em seguida, uma comparsa se aproxima oferecendo a possibilidade de dividir uma suposta recompensa pela devolução do material. Durante a distração, as criminosas aproveitam para furtar bolsas, carteiras, documentos e cartões bancários, realizando compras e transações antes que as vítimas percebam o crime.

Durante a operação, as equipes localizaram as suspeitas ainda em atividade. Com elas, foram encontrados pertences de possíveis vítimas, além de materiais que devem contribuir para o aprofundamento das investigações e para a identificação de outros possíveis crimes com o mesmo modus operandi.

Para o secretário de Segurança Urbana e Cidadania de João Pessoa, João Almeida, o resultado da operação reforça a importância da integração entre as forças de segurança e do investimento em tecnologia no combate à criminalidade.

“Esse resultado demonstra que, quando unimos inteligência, tecnologia e atuação integrada entre as instituições, conseguimos dar respostas rápidas e efetivas à população. A Guarda Civil Metropolitana segue trabalhando de forma estratégica, em parceria com as demais forças de segurança, para prevenir crimes e garantir mais tranquilidade para quem vive e circula em João Pessoa”, destacou o secretário.

A atuação integrada entre as forças de segurança reforça a importância do compartilhamento de informações, do monitoramento inteligente e da pronta resposta operacional, garantindo mais proteção à população pessoense.

A Guarda Civil Metropolitana orienta que a população fique atenta a abordagens suspeitas envolvendo objetos supostamente perdidos, dinheiro ou promessas de recompensa feitas por desconhecidos em vias públicas.

Em situações suspeitas, a população pode acionar os canais oficiais de emergência pelos números 197, da Polícia Civil, ou 153, da Guarda Civil Metropolitana.