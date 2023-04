Rally do Nordeste

João Pessoa recebe uma das maiores provas de rally do Brasil na próxima quarta-feira

08/04/2023 | 14:00 | 114

Mais uma vez, o Rally do Nordeste, o RN 1500, prova tradicional no calendário do campeonato nacional de rally cross country das confederações brasileiras de automobilismo e motociclismo, passa pela Paraíba e, desta vez, terá a largada em João Pessoa, na próxima quarta-feira (12). Mas, antes disso, a Prefeitura da Capital já está mobilizada no trabalho de apoio ao evento, que envolve praticamente toda a estrutura administrativa.

Os preparativos do Rally entre a Prefeitura e os organizadores estão em processo acelerado. Isso porque, já nesta segunda-feira (10), será dado início a vistoria dos veículos que participarão da competição, no Centro de Convenções de João Pessoa, que será encerrada às 17h. Em seguida, haverá o briefing com as equipes e, às 20h30, está prevista uma largada promocional, com os veículos em comboio passando pelas principais vias da cidade.

Na terça-feira (11), todas as equipes terão de cumprir o protocolo da competição fazendo o Shakedown (conferência) nas motos/quadris, nos UTVs e nos carros, fechando com o prólogo (definição de ordem de largada). Essa etapa será realizada em local próximo ao Centro de Convenções durante toda a manhã, até as 12h.

De acordo com o secretário de Turismo da Capital, Daniel Rodrigues, a passagem do evento pela capital paraibana é mais um gatilho para divulgar a cidade para o Brasil e o mundo. “João Pessoa tem se tornado uma cidade onde eventos esportivos de todas as modalidades são muito bem-vindos, utilizando sua infraestrutura hoteleira, de bares e restaurantes, além de uma beleza natural que permite, além da prática esportiva, a contemplação e paz interior”, afirmou.

Trilhas entre a PB e RN – As trilhas da Paraíba e do Rio Grande do Norte serão mais uma vez cenário da mais charmosa e importante prova de Rally do Nordeste, o RN 1500. Em sua 25ª edição, João Pessoa na Paraíba, Acari e Guamaré no Rio Grande do Norte serão as cidades sedes do evento que mobiliza, entre equipes, competidores e colaboradores, cerca de 1000 pessoas, uma verdadeira festa do esporte que movimenta o turismo e a economia dos municípios por onde passa. Em João Pessoa o parque de apoio, área de box, será montada no Centro de Convenções e estará aberto ao público para visitação gratuita.

Conhecida mundialmente como a 2ª maior prova do Brasil, e a única 100% no Nordeste do país é sempre muito aguardada pelos competidores que amam velocidade. Em 2023 a competição terá cinco dias, uma largada promocional, prólogo, quatro etapas, especiais com trechos curtos de deslocamentos, velocidade, variedade de terrenos, trechos inéditos e trechos compilados de edições anteriores.

O RN 1500 é conhecido mundialmente por ser uma prova de alto nível técnico, que exige muita concentração e navegação, basta um milésimo de erro para perder a etapa. Nesta edição, a disputa promete ser acirrada, afinal todos querem o título de campeão. “As disputas estão cada vez mais acirradas e equilibradas no cross country, e isso é lindo de ver. Tem diferença de milésimos de segundos entre um competidor e outro. Os pilotos vibram, comentam e essa é a grande festa do rally. As equipes chegam para vencer, para conquistar o título de campeãs”, afirmou Kleber Tinoco, organizador do RN 1500, o Rally do Nordeste.

Programação:

12/04 | Primeira Etapa – João Pessoa – PB | Acari – RN

13/04 | Segunda etapa Acari – RN | Acari – RN

14/04 | Terceira Etapa – Acari – RN | Guamaré – RN

15/04 | Quarta Etapa – Guamaré | Galinhos | Guamaré – RN

Participação das secretarias – O evento tem apoio das Secretarias de Turismo (Setur), Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Comunicação (Secom), Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), além da sua Fundação Cultural (Funjope).

O evento – O 25° Rally RN 1500 é uma realização da KTC Produções e supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo e da Confederação Brasileira de Motociclismo. É uma das maiores provas de rally do Brasil. Criado em 1994, considerado o segundo maior rally cross-country do país e um dos mais completos e bem elaborados, pois percorre diversos cenários, como serras, sertões de pedras, dunas e beira mar.