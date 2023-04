Valor e potencialidade

Companhia de Dança de João Pessoa confirma talento de bailarinos e bailarinas na Paixão de Cristo

08/04/2023 | 19:00 | 39

Os bailarinos e bailarinas da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa e os que formam a Companhia Jovem de Dança da cidade têm sido um espetáculo à parte durante a encenação da ‘Paixão de Cristo – Um Musical de Vida’. Leveza, ritmo e entrosamento acompanham os 21 profissionais no tablado em diversas cenas durante a apresentação.

“O que nós estamos fazendo na Funjope é um processo de interação e de integração de artes e de linguagens. Em variadas ações nossas, colocamos música combinando com teatro, literatura, dança, cinema. Temos uma visão de que as artes são integradas, sobretudo hoje em dia nas artes contemporâneas”, afirma o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele observa que não existe mais uma barreira delimitadora para cada linguagem ou cada estilo. “As coisas podem ser combinadas, podem ser aquilo que, na teoria sociológica da cultura, chamamos de hibridismos culturais. Estamos vivendo essa época e, no espetáculo da Paixão de Cristo, isso precisa ser incorporado. Tudo isso mostra o valor e a potencialidade que tem a Companhia de Dança”, acrescenta.

Os bailarinos e bailarinas participam da abertura, como anjos; atuam no bacanal de Herodes; e se apresentam durante a execução das canções religiosas Eu Navegarei e Aleluia.

Este ano, conforme avalia a diretora da Companhia Municipal de Dança, Stella Paula Carvalho, está sendo bem melhor que no ano passado. “Agora, eles já têm mais experiência e, além do mais, trata-se de um musical que requer mais dança. São quatro coreografias montadas exclusivamente para a Paixão de Cristo”, ressalta.

O entusiasmo do grupo também se ampliou. A direta observa que, no ano passado, quando eles viram a grandiosidade do espetáculo, ficaram empolgados e, nesta edição, eles estão muito mais entusiasmados.

“E outra coisa fazer parte de uma história como esta, da vida de Jesus, emociona a todos. Este ano, com todas as músicas e dança, emociona a todos. Mesmo sem querer, nós choramos. Eu me sinto muito lisonjeada por estar como diretora da Companhia de Dança nesse momento em que estamos retomando o trabalho de dança, de espetáculo, de shows que estão sendo feitos em João Pessoa”, diz.

Stella Paula ressalta que está muito feliz. “E mais ainda por ter essa equipe linda. Esse grupo da Companhia é sensacional. Em todas as apresentações que fazem, são chamados para dançar fora, inclusive, até em Miami. É uma honra e um orgulho imenso fazer parte dessa equipe”, completa.