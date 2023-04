Infraestrutura no esporte

Estádio da Graça e Campo da Marquise estão com obras aceleradas e Prefeitura planeja reforma de mais 10 campos

08/04/2023 | 17:00 | 117

Dois dos equipamentos mais tradicionais do futebol amador da cidade, o Estádio da Graça, em Cruz das Armas, e o Campo da Marquise, no Valentina de Figueiredo, estão com obras em andamento, ganhando estrutura moderna para atender torcedores e jogadores com muito mais qualidade e conforto. O projeto de reforma da Prefeitura de João Pessoa está sendo executado pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), que já encaminhou outros dois campos para licitação e mais dez estão no planejamento.

Na Graça, a Seinfra já retirou o gramado antigo e está executando a terraplanagem, deixando o solo pronto para a aplicação de gramado sintético. Essa é uma das novidades do tradicional estádio, que ainda vai receber três mil assentos de PVC, ficando apto tanto para o futebol amador quanto profissional. O prazo de conclusão é de três meses e o investimento de R$ 1.975.607,21.

Já o Campo da Marquise será anexo ao Terminal de Integração do Valentina, que está sendo construído pela Prefeitura de João Pessoa. O espaço teve iniciada a drenagem e a colocação do alambrado. Já foram instaladas as bancadas e as divisórias de granito, e o piso também foi finalizado, assim como o forro. O campo terá ainda pista de cooper, prédio administrativo, vestiário, sala de reunião e escritório.

A Seinfra está na fase de acabamento e execução das instalações. A obra está 40% executada e vai ser entregue junto com o terminal, em junho deste ano. Isabel Cristina Freitas, diretora de Obras da Seinfra, disse que em ambos os locais os trabalhos estão bem adiantados e o planejamento da reforma de outros campos de futebol amador, em vários bairros da cidade, inclui colocação de grama, vestiário e alambrado.

“Os dois próximos campos que a gente encaminhou para a licitação são o Chico Matemático, no Cristo, e do Alvorada, no Bairro dos Novais. Outros dez foram solicitados pela Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação, que também receberão os mesmos itens. Estes, a gente vai colocando na programação de obras, inserindo no planejamento, que inclui ainda a reforma de escolas e outros equipamentos”, pontuou a diretora de Obras da Seinfra.

Campos já entregues – O Campo doMarretinha, no bairro Vieira Diniz, é um dos campos entregues pela atual gestão municipal. O espaço conta com uma área de 8,3 mil metros quadrados e ganhou mureta e alambrado, arquibancadas, bancos de reserva, vestiários masculino e feminino, dois banheiros PNE e estacionamentos em concreto polido e piso tátil.

O Campo do Bosque Parque das Águas, em Mangabeira, foi outro espaço construído e que já vem sendo aproveitado pela população de João Pessoa. O local possui padrão Fifa e conta com vestiário masculino e feminino, alambrado, além de áreas de convívio.