Estudantes fazem mobilização contra o novo ensino médio, em João Pessoa

Alguns estudantes e movimentos estudantis se mobilizaram, na tarde desta quarta-feira (15), pela revogação do novo ensino médio, em João Pessoa. A concentração da mobilização aconteceu às 15h, em frente ao Instituto Federal da Paraíba (IFPB) e, às 15h, os estudantes saíram em direção ao Lyceu Paraibano, no Centro da capital.

Os estudantes carregavam bandeiras e cartazes com frases contra a reforma do ensino médio e pedindo a volta de disciplinas como sociologia e filosofia.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) registrou trânsito intenso próximo ao Lyceu Paraibano, na tarde desta quarta-feira por causa da mobilização. A Semob-JP informou, ainda, que agentes de mobilidade estiveram presentes no local.

As vias foram liberadas e o protesto finalizado por volta das 17h, conforme a Semob-JP.

Entenda o que é o novo ensino médio

No novo modelo de aprendizagem, em escolas públicas e particulares, os estudantes podem escolher priorizar conteúdos. A Base Curricular do Ensino Médio não terá mais disciplinas individuais mas será composta pelas seguintes áreas de conhecimento:

Linguagens e suas tecnologias;

Matemática e suas tecnologias;

Ciências da natureza e suas tecnologias;

Ciências humanas e sociais aplicadas.

A carga horária total do ensino médio passa de 2.400 para 3 mil horas, dividida com Linguagens e matemática, que continuam obrigatórias nos três anos do ensino médio, e com os ‘itinerários formativos’, compostos pelos conteúdos optativos de cada estudante.

Gabriella Loiola

Jornalista em formação. Vivendo entre Recife e João Pessoa. Apaixonada por contar histórias.

