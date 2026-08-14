Concluída Formação de Facilitadores de Grupos Reflexivos para Homens Autores de Violência — Governo da Paraíba

O curso de Formação de Facilitadores de Grupos Reflexivos para Homens Autores de Violência, realizado pela ESMA – Escola Superior da Magistratura, foi concluída nesta sexta-feira (8).

Também participaram da formação o coordenador da Central Integrada de Alternativas Penais (CIAP), Josinaldo Lucas e a coordenadora do Serviço de Atendimento à Pessoa Custodiada (APEC), Cizia Romeu. Os formandos estão habilitados como facilitadores no grupo para homens autores de violência de gênero encaminhados pela Justiça.

Segundo o coordenador da CIAP, Josinaldo Lucas, esta formação tem uma importância significativa. Durante todo o curso foi feita a sensibilização repassando as técnicas e a metodologia.

A Central Integrada de Alternativas Penais vem desenvolvendo os grupos reflexivos para homens autores de violência contra a mulher. O grupo é conduzido pela equipe multidisciplinar e a previsão é que seja ampliado para o mês de junho. O curso foi coordenado pela juíza Graziela Queiroga e a psicóloga Clarisse Paranhos.

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Ascom/Seap-PB