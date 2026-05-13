Bayeux amplia vacinação contra Influenza para toda a população após chuvas e alagamentos

Reprodução/Prefeitura de Bayeux

A vacinação contra a Influenza foi ampliada para toda a população de Bayeux, na Região Metropolitana de João Pessoa. A medida começou a valer nesta sexta-feira (8), após as fortes chuvas e os alagamentos registrados no município nos últimos dias.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a decisão de liberar a vacina para todos os públicos busca reforçar a proteção da população diante do período de maior vulnerabilidade causado pela queda da temperatura e por causa dos impactos das chuvas. Nesta etapa, está disponível apenas a vacina contra a Influenza.

“Diante das fortes chuvas que não só o município de Bayeux, mas toda a Paraíba vem recebendo, a secretaria decidiu, por prudência, não apenas intensificar o atendimento aos grupos prioritários, como também abrir a vacinação para a demais população, por ser a forma mais segura de prevenção”, disse Lady Soares, chefe de Vigilância e Saúde de Bayeux.

Para os grupos prioritários, as equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) vão realizar vacinação porta a porta. Já o público em geral poderá receber a dose no supermercado Mix Mateus, localizado na Avenida Liberdade, das 17h às 20h30.

A ação começa nesta sexta-feira (8) e continua na próxima semana, com vacinação no ponto fixo na terça-feira (12) e na quinta-feira (14).

Além disso, a Secretaria de Saúde informou que o Dia D de vacinação contra a Influenza será realizado neste sábado (9).

Segundo a gestão municipal, a estratégia de ampliação da campanha também pretende aumentar a cobertura vacinal no município, principalmente entre as famílias afetadas pelas enchentes e alagamentos.