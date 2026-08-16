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SEFIT participa de evento da CNM sobre Reforma Tributária e reforça capacitação da equipe municipal de São José

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A Prefeitura Municipal, por meio da SEFIT – Secretaria de Finanças e Tributação, participou nesta quarta-feira (07/05/2026), em Patos, do evento Conexão CNM – Jornada CTAT/CNM, que teve como tema “Reforma Tributária pelos Municípios”.

Representando o município, estiveram presentes a Secretária de Finanças, Viviane Medeiros, juntamente com membros da SEFIT. O encontro foi voltado ao aprendizado e à qualificação dos servidores públicos, promovendo debates, orientações e troca de experiências sobre os desafios e mudanças que estão sendo implementados com a Reforma Tributária

. A participação no evento reforça o compromisso da gestão municipal com a capacitação contínua da equipe técnica, buscando garantir mais eficiência, conhecimento e preparação para atender às novas demandas da administração tributária municipal.

A Prefeitura Municipal, por meio da SEFIT

Secretaria de Finanças e Tributação, participou nesta quarta-feira (07/05/2026), em Patos, do evento Conexão CNM Jornada CTAT/CNM, que teve como tema Reforma Tributária pelos Municípios”.

Representando o município, estiveram presentes a Secretária de Finanças, Viviane Medeiros, juntamente com membros da SEFIT. O encontro foi voltado ao aprendizado e à qualificação dos servidores públicos, promovendo debates, orientações e troca de experiências sobre os desafios e mudanças que estão sendo implementados com a Reforma Tributária


. A participação no evento reforça o compromisso da gestão municipal com a capacitação contínua da equipe técnica, buscando garantir mais eficiência, conhecimento e preparação para atender às novas demandas da administração tributária municipal.

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