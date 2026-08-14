Corrida do Consumidor acontece na tarde deste sábado, no Busto de Tamandaré

Após a entrega dos kits, que termina neste sábado (9), às 12h, é hora dos participantes vestirem a camisa do evento e se dirigirem à Corrida do Consumidor 2026 da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP) no Busto de Tamandaré, a partir das 16h. O pagode de Gil Junior vai animar os atletas e o público em geral a partir das 17h, em arena montada no local.

O secretário do Procon-JP, Junior Pires, já comemora o sucesso da Corrida do Consumidor 2026 e lembra que, após a corrida, os atletas farão uma grande confraternização ao som do pagode de Gil Junior. “Esperamos muita alegria e disposição de todos os presentes. E quem tiver na Orla no fim da tarde, também pode vir comemorar com a gente”, afirmou.

A terceira versão da Corrida do Consumidor de João Pessoa terá o percurso de 5km e 10km, divididos nas categorias de público em geral; PCD cadeirante ou não cadeirante. “Vamos todos nos encontrar no Busto de Tamandaré a partir das 16h para a Corrida do Consumidor e para o show de pagode que ocorrerá logo em seguida”, reforça Junior Pires.

Percursos – A largada da Corrida do Consumidor acontecerá, às 16h, do Busto de Tamandaré, seguindo pela Avenida Cabo Branco até a Fundação Casa de José Américo, onde ocorrerá o retorno para quem fará o percurso de 5 km, fazendo o trajeto inverso. Os corredores inscritos para percorrer os 10 km farão duas voltas, também até a Fundação Casa de José Américo, para encerramento do evento esportivo, no Busto de Tamandaré.

Gil Junior – O músico Gil Junior começa a festa musical a partir das 17h, com o show se estendendo até as 22h. Entusiasta dos ritmos pagode e samba, Gil Junior já é conhecido do público pessoense, que o acompanha nos eventos do gênero.

Serviço:

Evento: Corrida do Consumidor 2026

Data: sábado (9)

Horário: largada da corrida às 16h e início do show às 17h

Local: Busto de Tamandaré