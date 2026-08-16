Bruno assina editais de concurso público em Campina e anuncia 1000 vagas

Bruno Cunha Lima, prefeito de Campina Grande. Divulgação

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União), anunciou na noite desta sexta-feira (8), que assinou os editais para o próximo concurso público da Rainha da Borborema. Ao todo, 1000 vagas serão dividias entre os quatro editais do certame.

O anúncio foi feito em um vídeo divulgado por Bruno em suas redes sociais. O prefeito aparece ao lado do seu vice, Alcindor Villarim (Podemos), e esclarece a divisão dos editais. Será um edital geral, um edital para a Superintendência de Transito e Transportes Públicos (STTP), um edital para a Guarda Civil Municipal e um último edital para a Procuradoria Geral.

De acordo com o mandatário, as provas do certame estão previstas para o fim do mês de agosto.

A realização do concurso foi anunciada por Bruno Cunha Lima na abertura do ano legislativo de Campina Grande. O tema da saúde pública era bastante discutido, e o prefeito afirmou que o certame seria uma das medidas adotadas pela gestão para contornar o problema. A área da educação também deve estar presente no certame.

Detalhes como distribuição de vagas e a banca organizadora ainda não foram divulgados.

Texto: Gabriel Abdon