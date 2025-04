João Azevêdo participa de inauguração do Centro de Distribuição da Bartofil em Campina Grande e destaca capacidade de atração de investimentos da Paraíba

O governador João Azevêdo participou, nesta sexta-feira (4), em Campina Grande, da inauguração do Centro de Distribuição da Bartofil, uma das maiores distribuidoras atacadistas do Brasil. Com um investimento superior a R$ 150 milhões, sendo mais de R$ 85 milhões em obras e mais de R$ 65 milhões em estoque, o equipamento já emprega 120 colaboradores diretos, com a expectativa de atingir aproximadamente 300 funcionários em sua plena operação nos próximos anos, além dos prestadores de serviço, representantes comerciais e transportadores autônomos.

A estrutura do Centro de Distribuição da Bartofil ocupa 27 mil m² construídos em um terreno de 100 mil m² e está localizada a menos de 300 km de três capitais nordestinas. Nesse primeiro momento, o CD irá atender o Estado da Paraíba e, em breve, passará a atender também o Rio Grande do Norte, Pernambuco e, nos próximos meses, o Ceará.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual celebrou a instalação de mais um Centro de Distribuição e destacou a capacidade da Paraíba de atrair novos empreendimentos. “Nós sempre dizemos que quando uma empresa chega aqui, o projeto passa a ser nosso também. O PIB do nosso estado cresce acima do Nordeste e do país, temos capacidade de investimento, um ambiente de negócios seguro para investidores, uma localização estratégica e damos boas-vindas a Bartofil, que a empresa seja próspera porque sabemos que a iniciativa privada gera emprego, renda e transforma vidas”, frisou.

O diretor comercial da Bartofil, Rafael Bartolomeu, afirmou que o novo Centro de Distribuição representa um divisor de águas para os negócios da empresa e agradeceu o empenho do Governo da Paraíba para viabilizar o empreendimento. “O Governo do Estado não mediu esforços para viabilizar esse projeto para que a gente pudesse colocar o nosso negócio para funcionar em menos de um ano. Essa é uma loja de atacado, com atendimento exclusivo para CNPJ e temos um mix de mais de 20 mil produtos, com destaque para linhas de material de construção e ferramentas, medicamentos veterinários, petshop, casa e escritório, esporte e lazer. Estamos presente no Nordeste, inclusive, em Campina Grande, e agora nós chegamos com o Centro de Distribuição, o que vai fazer toda a diferença para a logística e agilidade na entrega”, pontuou.

Fundada em 1946, na cidade mineira de Ponte Nova, a Bartofil é uma das maiores distribuidoras atacadistas do Brasil. Com três centros de distribuição (MG, BA e PB), mais de 2.200 colaboradores, cerca de 1.600 representantes comerciais autônomos e um portfólio com mais de 20 mil produtos que vão de materiais de construção e ferramentas a itens de agroveterinária, automotivo, pet shop, casa e escritório e esporte e lazer, a empresa atende mais de 200 mil clientes varejistas em 4.500 municípios de 22 estados brasileiros.

Os auxiliares da gestão estadual Marialvo Laureano (secretário da Fazenda), Bruno Frade (secretário executivo da Fazenda), Rômulo Polari (presidente da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba), Fábio Brito (procurador-geral do Estado), Ronaldo Guerra (chefe de Gabinete do Governador); além de diretores da empresa e lideranças políticas da região de Campina Grande estiveram presentes.