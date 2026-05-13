SALA DO EMPREENDEDOR ALCANÇA SELO DIAMANTE DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO DO SEBRAE 2025

A Sala do Empreendedor de São José do Seridó/RN alcançou um marco de grande relevância: o reconhecimento com o Selo Diamante de Referência em Atendimento do Sebrae 2025.





Essa conquista reforça o compromisso do município com a excelência no atendimento aos empreendedores, oferecendo serviços de qualidade, orientação eficiente e apoio contínuo ao desenvolvimento dos pequenos negócios. O selo Diamante representa o mais alto nível de reconhecimento, evidenciando que a Sala do Empreendedor se destaca pelos seus resultados, organização e impacto positivo na economia local.





Mais do que um título, esse reconhecimento é fruto de um trabalho dedicado, que busca diariamente fortalecer o empreendedorismo, incentivar a formalização e contribuir para o crescimento sustentável de São José do Seridó.





Seguimos firmes, trabalhando para oferecer cada vez mais oportunidades, inovação e desenvolvimento para todos os empreendedores do nosso município.