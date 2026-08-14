assim como Hulk, relembre outros atletas que atuaram pelo Tricolor

A contratação de Hulk pelo Fluminense marca mais um paraibano a atuar pelo time carioca. O ex-jogador do Atlético-MG assinou com o Flu até o fim do ano que vem. Aproveitando o gancho, o Jornal da Paraíba lembra outros atletas nascidos na Paraíba que também vestiram a camisa tricolor.

Hulk foi anunciado pelo Fluminense na noite dessa terça-feira (5). (Divulgação/Fluminense )

Betinho

Um dos grandes nomes do futebol paraibano na década de 1990, Betinho teve uma passagem importante pelo Fluminense em 1999. Naquele ano, a equipe atravessava uma das maiores crises de sea história e o paraibano chegou para reforçar a equipe na Série C do Campeonato Brasileiro. O meia atuou em dez partidas e ajudou o clube conquistar o título da competição nacional.

Betinho fez sucesso com a camisa do Auto Esporte.. (Foto: Francisco França/Jornal da Paraíba)

Ao longo de mais de 25 anos de carreira, Betinho vestiu a camisa de várias equipes da Paraíba. Ele foi bicampeão estadual pelo Auto Esporte-PB (1990 e 1992), bicampeão pelo Santa Cruz de Santa Rita (1995 e 1996), além de um título por Confiança-PB (1997) e uma conquista pelo Botafogo-PB, na temporada 1998.

Beto

O paraibano Beto também atuou pelo Fluminense. Um dos destaques da histórica campanha do Treze na Copa do Brasil 2005, quando o Galo foi eliminado mas quartas de final justamente pelo Tricolor carioca, nos pênaltis, o atacante chamou a atenção do rival e foi contratado naquele mesmo ano.

Beto fez sucesso com a camisa do Treze.. (Foto: Divulgação/Treze)

Em duas temporadas no Flu, Beto disputou 39 partidas e contribuiu com seis gols. Depois disso, seguiu sua carreira em outras equipes do futebol brasileiro. Na Paraíba, além do Treze, ele também vestiu as camisas de Auto Esporte-PB e Campinense.

Gil Bala

Apesentado há algumas temporadas, Josemar do Santos Silva, mais conhecido como Gil Bala, teve uma passagem pelo Fluminense em 2004. O período no clube carioca foi curto, mas ele estava no grupo que disputou a final da Taça Guanabara daquele ano, vencida pelo Flamengo.

Gil Bala em campo pelo Auto Esporte.. (Foto: Pedro Paulo/Auto Esporte-PB)

Na Paraíba, Gil Bala teve passagens importantes por Auto Esporte-PB, Botafogo-PB e Campinense. Ele estava no elenco do Belo nas conquistas do estadual e da Série D do Campeonato Brasileiro em 2013. Já em 2016, pela Raposa, também conquistou o Campeonato Paraibano.

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