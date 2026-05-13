Mãe e bebê são retirados de voo após discussão sobre carrinho

Por MRNews



Mãe é retirada de voo após discussão sobre carrinho de bebê e caso gera debate sobre atendimento em aeroportos

Uma confusão envolvendo uma passageira, uma comissária de bordo e a acomodação de um carrinho de bebê dentro da cabine de um avião ganhou repercussão nas redes sociais e levantou discussões sobre o atendimento oferecido a famílias que viajam com crianças pequenas.

O episódio aconteceu em um voo da LATAM Airlines Brasil que sairia de São Paulo com destino a Brasília. A passageira Viviane Carvalho Souza de Araújo viajava sozinha com o filho de apenas 1 ano e 10 meses quando a situação começou.

Discussão começou por acomodação de carrinho

Segundo relatos da passageira, o problema teve início no momento em que ela pediu ajuda para guardar o carrinho dobrável do bebê no compartimento de bagagens da aeronave.

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De acordo com Viviane, a comissária teria informado que não poderia tocar nos pertences dos passageiros por questões de protocolo da companhia aérea. A situação teria gerado desconforto após a funcionária questionar se precisaria ajudar todos os passageiros com bagagens de mão.

Com a criança no colo, Viviane afirmou que precisou acomodar sozinha o carrinho e as demais bagagens dentro da cabine.

Tentativa de gravação aumentou tensão

A passageira contou que decidiu registrar uma reclamação após se sentir constrangida com o atendimento recebido. No entanto, ao perceber que estava sendo filmada, a funcionária teria se alterado ainda mais.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram parte da discussão dentro da aeronave e o momento em que a situação se intensifica.

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Segundo a própria passageira, ela se sentiu humilhada durante toda a ocorrência.

“Me senti completamente humilhada e constrangida, era apenas uma questão de bom senso”, declarou.

Polícia Federal foi acionada

Com o aumento da tensão a bordo, a Polícia Federal foi acionada e retirou a passageira da aeronave.

Relatos indicam que alguns passageiros chegaram a demonstrar apoio à mãe durante a situação. O voo acabou sofrendo atraso de aproximadamente 18 minutos devido ao ocorrido.

Posteriormente, Viviane foi realocada gratuitamente em outro voo da companhia.

Companhia aérea se pronunciou

Em nota enviada à imprensa, a LATAM Airlines Brasil informou que a retirada da passageira ocorreu após uma discordância relacionada às normas de segurança para acomodação do carrinho de bebê na cabine.

A empresa também afirmou que o item foi transportado dentro dos parâmetros operacionais previstos e destacou que suas equipes recebem treinamento para lidar com diferentes situações a bordo.

Segundo a companhia, a passageira foi reacomodada sem custos adicionais no voo LA3004.

Caso reacende debate sobre atendimento a famílias

A repercussão do episódio abriu espaço para discussões nas redes sociais sobre acolhimento e suporte a passageiros que viajam com crianças pequenas.

Muitos internautas questionaram se situações que envolvem mães viajando sozinhas com bebês poderiam receber um tratamento mais flexível e humanizado, especialmente em momentos de dificuldade operacional dentro da cabine.

Por outro lado, especialistas em aviação lembram que companhias aéreas seguem protocolos rígidos relacionados à segurança e acomodação de objetos durante os voos.

Passageira pretende processar empresa

A advogada da passageira informou que pretende entrar com uma ação judicial para apurar a forma como Viviane foi tratada durante o episódio.

Segundo ela, a mãe não conseguiu registrar formalmente sua reclamação no momento da confusão e recebeu atendimento focado apenas na remarcação do voo.

Enquanto isso, o caso segue repercutindo nas redes sociais e dividindo opiniões entre passageiros sobre limites operacionais, atendimento humanizado e procedimentos de segurança em viagens aéreas.

Tags: LATAM, voo, carrinho de bebê, Polícia Federal, aeroporto, aviação, viagem com crianças, passageira retirada, Brasília, São Paulo, companhias aéreas, turismo, Viagem Black