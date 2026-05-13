Pré-Junino começa neste final de semana nos bairros José Américo e Alto do Mateus

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope) e em parceria com a Liga das Quadrilhas Juninas de João Pessoa (Liquaju), inicia, a partir deste final de semana, o projeto Pré-Junino, que leva 23 grupos para mais de 40 apresentações em diversos bairros. A iniciativa funciona como um ‘esquenta’ para os festejos juninos que acontecem no mês de junho. O Pré-Junino começa pelo José Américo, neste sábado (9), e Alto do Mateus, no domingo (10), sempre a partir das 19h.

“Ficamos muito contentes de poder ofertar à cidade de João Pessoa um novo Pré-Junino. A cada ano, nós melhoramos o nosso envolvimento com as quadrilhas juninas da cidade. Temos sempre o nosso Pré-Junino como um momento de aquecimento dos festejos. Cada bairro e cada associação se organizam junto com as quadrilhas e se preparam para fazer esse aquecimento”, iniciou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressaltou que o Pré-Junino é um momento em que cada quadrilha mostra como está a preparação para o Festival que acontece no mês de junho. “Esse movimento se torna muito importante para o fortalecimento das quadrilhas juninas que vêm se preparando desde outubro do ano passado. Nós ficamos felizes de poder abrir estes festejos do Pré-Junino”, enfatizou.

O presidente da Liga das Quadrilhas Juninas de João Pessoa, Edson Pessoa, afirmou que esta é uma oportunidade para as quadrilhas mostrarem às suas comunidades o trabalho cultural que desenvolvem, sua dança, sua musicalidade e a empolgação de estar celebrando mais um ano, mantendo a tradição.

“Será uma mostra do que teremos no Festival de Quadrilhas Juninas no mês de junho. As quadrilhas investiram muito durante o ano em figurinos, calçados, chapéus, adereços, contratos de músicos e de costureiras, e agora têm um compromisso muito grande em relação a essa demanda de produção”, disse. Ele destacou que os grupos têm melhorado a cada ano e aproveitou para agradecer à gestão pelo apoio.

“Agradecemos muito pelo apoio da Prefeitura de João Pessoa, através da Funjope. É uma afirmação de sustentabilidade para que este segmento possa se manter vivo. Sem esse apoio, não iríamos conseguir investir como estamos fazendo. Não é toda cidade que conta com esse suporte. Nós, que fazemos as quadrilhas, agradecemos demais porque temos gestores que gostam da cultura e valorizam as quadrilhas, fazendo um trabalho para que a gente permaneça firme. A nossa expectativa é que o público compareça para prestigiar as quadrilhas juninas”, acrescentou.

Sábado – A programação deste sábado (9) será no bairro José Américo, na quadra de esporte localizada na Praça Janduir Carneiro, Rua Joaquim Farias Barbosa, 136, próximo ao Centro Comunitário. Por lá, se apresentam as juninas Só Risos, Santo Antônio, Fulô do Cerrado, Botijinha, Flor do Mandacaru e Fazenda Lampião.

Domingo – Neste domingo (10), as apresentações acontecem na Rua Luiz Pimentel Batista, vizinho ao Centro da Juventude do bairro Alto do Mateus. Vão se apresentar as juninas Linda Flor do Sertão, Zé Monteiro, Sacode Poeira, Paraíba, Babado de Xita, Pindura Saia e Fogueirinha.

Confira a programação completa

Sábado (09)

Quadra de Esporte na Praça Janduir Carneiro – José Américo

Só Risos

Santo Antônio

Fuló do Cerrado

Botijinha

Flor do Mandacaru

Fazenda Lampião

Domingo (10)

Rua Luiz Pimentel Batista – Alto do Mateus

Linda Flor do Sertão

Zé Monteiro

Sacode Poeira

Paraíba

Babado de Xita

Pindura Saia

Fogueirinha

Sábado (16)

Centro Cultural Tenente Lucena – Mangabeira

Pó de Serra

Dona Maria

Tico Mia

Fazenda Lampião

Tradição Matuta

Ubando

Domingo (17)

Praça Soares Madruga, ao lado da Igreja Católica – Valentina

Mangue Seco

Linda Flor do Sertão

Só Risos

Botijinha

Tico Mia

Ubando

Sábado (23)

Rua 19 de Março – em frente à Escola Municipal João Coutinho e Ginásio Guarany – Roger

Sucupira

Aconchego

Dona Maria

Tradição Matuta

Sanfona Branca

Lageiro Seco

Domingo (24)

Avenida Carneiro da Cunha – em frente ao Colégio Lidera – Torre

Mangue Seco

Fulô do Cerrado

Zé Monteiro

Pindura Saia

Paraíba

Sábado (30)

Avenida Celerina Paiva – próximo à Igreja Coração de Jesus – Mandacaru

Sucupira

Sacode Poeira

Santo Antônio

Pó de Serra

Babado de Xita

Flor do Mandacaru.