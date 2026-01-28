I SEMANA DA MULHER É REALIZADA EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

São José do Seridó vivenciou a I Semana Municipal da Mulher, uma realização da Prefeitura Municipal através das Secretarias de Saúde (SESAD) e de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS). Em virtude da pandemia de COVID-19 o evento foi totalmente realizado através das redes sociais e com auxílio da Rádio Bonita FM.





Entre segunda (8) e quinta-feira (11) profissionais das duas pastas estiveram no Jornal 87, da Bonita FM, debatendo a importância da mulher na sociedade e dando dicas sobre a saúde feminina. Na noite de terça-feira (9) foi realizada live, através dos perfis da Prefeitura Municipal no Instagram e Facebook, com profissionais da SESAD e SEMTHAS.





A live contou com a participação da primeira dama do município, Ilca Dantas, da assistente social Sandra Rosário e da psicóloga Silvia Freitas, ambas do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); bem como da enfermeira Bárbara Cristiane e da nutricionista Josemária Batista, estas últimas integrantes da SESAD. Durante a live houve a participação da jovem poetisa Emily Kadidjia, que declamou poesia de Braúlio Bessa sobre a mulher.





“Debater sobre a importância feminina na sociedade é um exercício que deve ser estendido muito além da primeira semana de março, pois a mulher é a base de nossa sociedade, é a base de nossas famílias, é a base de nossa vida”, destacou o prefeito Jackson Dantas, frisando que o atual secretariado da gestão municipal de São José do Seridó é composto, em patamar de 57%, por mulheres.