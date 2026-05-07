Fundação Campeões do Amanhã conquista duas medalhas de prata no Brasileiro de Jiu-jitsu

A Fundação Campeões do Amanhã, da Prefeitura de João Pessoa, segue fazendo história no jiu-jitsu. No último fim de semana, a equipe conquistou duas medalhas de prata no Campeonato Brasileiro da modalidade, disputado em Barueri, na região metropolitana de São Paulo.

O presidente da Fundação Campeões do Amanhã, Kaio Márcio, destacou a importância do resultado e o compromisso com o desenvolvimento esportivo. “Essas conquistas mostram que estamos no caminho certo, incentivando a prática esportiva e oferecendo suporte para que nossos atletas possam competir em alto nível, inclusive fora de João Pessoa. É um trabalho contínuo de investimento no talento e na formação desses jovens”, afirmou Kaio Márcio.

Marílio Ramos, que treina no Centro de Referência da Juventude (CRJ), no Valentina, conquistou a medalha de prata na categoria juvenil faixa branca até 64 kg. Já Samuel Fonseca, do CRJ, em Mangabeira, também ficou com a prata, na categoria juvenil faixa roxa até 89 kg. O coordenador de lutas da Fundação Campeões do Amanhã, João Luiz Santos, comemorou os resultados.

“Essas medalhas representam muito mais do que pódios. São fruto de dedicação, disciplina e de um projeto que acredita no potencial dos nossos atletas. Seguiremos trabalhando para alcançar resultados ainda maiores”, finalizou João Luiz Santos.

Fundação Campeões do Amanhã – É uma iniciativa voltada para o desenvolvimento esportivo e social de crianças e adolescentes (geralmente entre 8 e 17 anos), oferecendo modalidades gratuitas como futebol, vôlei, basquete, jiu-jítsu, ginástica artística, triathlo, natação e tênis, atendendo mais de 2 mil alunos. “Estamos focados na iniciação esportiva e na busca por atletas que tragam bons resultados. Temos muito potencial na nossa terra”, finalizou Kaio Márcio.

Confira dias e horários do jiu-jitsu na Fundação Campeões do Amanhã:

Local: Centro de Referência da Juventude do Valentina

Dias: segunda, quarta e sexta

Horário: 13h às 17h

Local: Centro de Referência da Juventude de Mangabeira

Dias: segunda a sexta-feira

Horário: 18h às 22h