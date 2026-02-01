Paraíba gera saldo positivo de 31 mil empregos formais em 2025, indica Caged – Foto: Governo do Ceará.

A Paraíba registrou um saldo positivo de 31.043 postos de trabalho com carteira assinada no saldo acumulado dos 12 meses de 2025. Esse é o segundo mairo crescimento relativo no período entre todos os estados do Brasil, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

De janeiro a dezembro do ano passado, foram 266.631 postos de trabalho criados contra 235.588 desligamentos. Os dados foram publicados nesta quinta-feira (29). Os empregos do Caged são de cinco setores da economia: serviços, comércio, construção, indústria e agropecuária. Os empregos públicos não estão incluídos neste levantamento.

Os dois setores que mais contribuíram para o saldo do ano passado foram o de serviços (23.935 postos) e o do comércio (4.896 postos). Nesta lista, em seguida, vem o setor da indústria (1.926 postos), enquanto a construção ficou em quarto lugar com 562 postos. Apenas o setor da agropecuária teve saldo negativo em 2025, com menos 279 postos.

Com o saldo positivo no ano passado, a Paraíba registrou a segunda maior variação relativa do País em relação ao estoque de empregos, com 6,03%. Esse resultado, levando em consideração a série histórica do Caged, na comparação com os últimos 13 anos, ficou atrás apenas do ano de 2022.

Em relação ao recorte mensal do saldo de empregos na Paraíba, dos 12 meses, nove tiveram saldo positivo no levatamento do Caged. Os melhores meses foram agosto (8.903), maio (7.327) e setembro (6.090).

A geração de emprego formal na Paraíba cresceu 12,54%, na comparação de 2025 (31.043) sobre 2024 (27.614).

Saldos em João Pessoa e Campina Grande

A capital João Pessoa apresentou saldo positivo durante todo o ano de 2025, em 14.892. No geral foram 125.875 admissões e 110.983 desligamentos.

Em Campina Grande, o saldo foi positivo, de 7.605 postos de trabalho, com 52.692 admissões e 45.087 desligamentos durante todo o ano de 2025.