quinta-feira, maio 7, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 8 milhões nesta terça-feira

admin1

Por MRNews

As seis dezenas do concurso 3.004 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 8 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

Santander Select: entenda os níveis ONE, HIGH e ULTRA HIGH

RJ: deputado estadual Thiago Rangel é preso na Operação Unha e Carne

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp 

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas em todo o país ou pela internet, no site Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

 

Justiça muda regra sobre afastamento de criança da família para adoção

Safra fecha parceria com Visa e Banco do Brasil e mantém presença em salas VIP de Guarulhos

Você pode gostar também

600 pontos no Enem dá para qual curso na Paraíba?

admin1

PB confirma 1ª morte por chikungunya em 2024; quatro óbitos por arboviroses seguem em investigação

admin1

onde assistir, prováveis escalações e mais

admin1