Por MRNews



Ritinha assiste Damião ‘no ato’ com Eliana e se vinga o traindo da pior forma

Os próximos capítulos da novela *Renascer* prometem intensas reviravoltas e traições, com Ritinha (Mell Muzzillo) decidida a não deixar barato a infidelidade do marido, Damião (Xamã). A trama se complica quando Ritinha flagra Damião em um momento íntimo com Eliana (Sophie Charlotte).

A Traição de Damião

A situação começa a esquentar na fazenda quando Eliana, ainda envolvida com o coronel Egídio (Vladimir Brichta), cede à paixão por Damião. A traição acontece nas barcaças de cacau, onde os dois se encontram para um encontro ardente. Eliana, que está na fazenda para discutir as terras herdadas por José Venâncio (Rodrigo Simas), acaba reacendendo seu antigo caso com o jagunço.

Ritinha Planeja sua Vingança

Flagrando a traição, Ritinha decide que não ficará calada. Ferida e buscando vingança, ela resolve se envolver com outros dois homens da trama: Du (José Duboc) e José Bento (Marcello Melo Jr).

Du, pai biológico do filho de Teca (Lívia Silva), é um dos alvos de Ritinha. Recentemente instalado na fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira), ele se torna uma peça-chave no plano de vingança da jovem. Além dele, José Bento, que está distante de Kika (Juliane Araújo), também se deixa levar pelo charme de Ritinha, temendo as consequências se Damião descobrir o caso.

A Reação de Damião

A trama se complica ainda mais quando Damião começa a perceber a proximidade entre Du e sua esposa. Consumido pelo ciúme, ele ameaça recorrer às suas antigas práticas violentas para eliminar o rival, aumentando a tensão na fazenda.

O Destino de Ritinha

Se o remake de *Renascer* seguir o roteiro original de 1993, Ritinha terminará ao lado de José Bento, enquanto Damião, apesar dos desafios, acabará com Eliana. Após a morte de Egídio em uma tocaia, Eliana herda sua fortuna, mudando o rumo de sua vida. Já Ritinha engravida de José Bento, levando o malandro a mudar de vida ao descobrir que será pai.

Com essas reviravoltas, *Renascer* promete manter os telespectadores colados na tela, ansiosos para ver como essa história de traição e vingança se desenrolará.

Joana se Apaixona por Outra Mulher e Perde a Paciência com Tião: ‘Você me encontre a sirvintia que fô’

Os telespectadores da novela **Renascer** estão prestes a testemunhar uma reviravolta significativa na relação entre Joana (Alice Carvalho) e Tião (Irandhir Santos). Nos próximos capítulos, a dinâmica entre o casal sofrerá um abalo profundo, à medida que Joana começa a desenvolver sentimentos por outra mulher e se distancia emocionalmente do marido.

Segundo Carla Bittencourt, colunista do Notícias da TV, a crise conjugal começa quando Joana, cada vez mais próxima de Zinha (Samantha Jones), começa a sentir uma conexão emocional e romântica com a nova amiga. Este novo sentimento faz com que a paciência de Joana com as constantes pressões de Tião para mudarem de vida diminua drasticamente.

Joana Fica Cada Vez Mais Encantada por Zinha

No episódio que será exibido na quinta-feira (6), a situação do casal se tornará ainda mais tensa. Joana, que participa de uma parceria musical com Zinha, tocando violino enquanto a amiga canta, encontra uma leveza e alegria que há muito tempo não sentia. Este novo aspecto em sua vida só aumenta sua frustração com Tião, que continua insistindo em encontrar um pedaço de terra para recomeçar, algo que Joana vê como desnecessário.

Tião não percebe o desconforto crescente de Joana e insiste: “Tem que tê jeito de botá as mão num pedacinho de terra, mór da gente podê í s’imbora daqui mais nossos minino…”. Joana, já apaixonada por Zinha, responde com irritação, destacando que estão bem estabelecidos onde estão: “Tô trabaiâno, num tô? Têmo um teto… Comida, quem goste de nóis, que ajude os minino…”.

Joana Passa a Evitar o Marido

Tião, frustrado por não encontrar um emprego e sentir-se útil, não se convence: “Mái ieu, Joana? Vô vevê sem encontrá sirvintia?”. Cansada dessa repetição, Joana quase implora por paz: “Ói, Tião… Você me encontre a sirvintia que fô, mái me dêxe dormí”, diz ela, evidenciando seu desejo de evitar o marido e encontrar um momento de tranquilidade.

Essa crescente tensão entre Joana e Tião sinaliza mudanças profundas na dinâmica de seu relacionamento. A influência de Zinha desperta em Joana a vontade de explorar novos horizontes e possibilidades em sua vida, questionando a estabilidade que ela tem com Tião. A resposta de Tião a essa nova fase de Joana, e como ele lidará com a possibilidade de perder a esposa para um novo caminho, será um ponto crucial nos próximos capítulos de **Renascer**.

Repercussões e Expectativas

O público pode esperar uma série de emoções intensas e conflitos à medida que Joana se distancia cada vez mais de Tião e se aproxima de Zinha. A transformação de Joana promete trazer à tona questões de identidade, desejo e a busca por felicidade em meio a um relacionamento conturbado. A novela aborda temas contemporâneos e desafiadores, refletindo sobre os papéis tradicionais de gênero e a busca por autenticidade em relacionamentos.

**Renascer** continua a cativar seus telespectadores com narrativas complexas e personagens profundos, mantendo todos ansiosos pelos próximos acontecimentos. A jornada de Joana e Tião promete ser um dos arcos mais emocionantes e reveladores da trama, explorando as nuances do amor, da descoberta pessoal e das difíceis escolhas que moldam nossas vidas.

Para acompanhar os desdobramentos dessa história, sintonize nos próximos capítulos de **Renascer** e veja como Joana e Tião enfrentam esses desafios e buscam encontrar seu verdadeiro caminho.

Rachid flagra Iolanda vestindo roupa íntima de outra mulher e enlouquece: ‘Os peito quase sartâno’

Na trama da novela Renascer, os telespectadores serão presenteados com uma cena inusitada e divertida envolvendo a personagem Dona Patroa, interpretada por Camila Morgado. Conhecida por sua postura recatada e evangélica, Dona Patroa se verá em uma situação inesperada que a levará a uma jornada de autodescoberta.

A cena, prevista para ir ao ar no próximo sábado, mostrará Dona Patroa, ao se deparar com as lingeries da ex-modelo Eliana, papel de Sophie Charlotte. Inicialmente chocada com a audácia das peças, Dona Patroa não resistirá à tentação de experimentá-las, mergulhando em uma transformação diante do espelho.

“Os peito quase sartâno pra fora do colo… E a bunda?“, exclamará Dona Patroa ao se admirar com sua nova aparência, revelando uma faceta de si mesma que ela jamais havia explorado.

Contudo, o momento de autodescoberta será abruptamente interrompido quando Rachid, interpretado por Almir Sater, adentrar o quarto e flagrar Dona Patroa vestida apenas com a lingerie de Eliana. Apesar do constrangimento inicial, a surpresa revelará uma faceta mais jovial e descontraída de Rachid, mostrando uma interação inesperada entre os personagens.

A cena, repleta de humor e leveza, promete divertir e surpreender os telespectadores, além de proporcionar um novo olhar sobre a personagem Dona Patroa e seu relacionamento com Rachid.

Maria Santa Reaparece para Dar Péssima Notícia a José Inocêncio em Renascer

Nos próximos capítulos de “Renascer”, novela exibida pela TV Globo, José Inocêncio (Marcos Palmeira) passará por um dos momentos mais desafiadores de sua vida. O fazendeiro verá seu filho, João Pedro (Juan Paiva), se casar com Sandra (Giullia Buscacio), filha de seu maior inimigo, Egídio (Vladimir Brichta). Este evento doloroso reabrirá antigas feridas e trará à tona uma profunda tristeza em Inocêncio.

Durante esse período de angústia, Maria Santa (Duda Santos), sua falecida esposa, reaparecerá para consolá-lo. Conhecida por surgir em momentos de grande aflição para Inocêncio, Maria Santa trará uma mensagem que mudará a vida do fazendeiro para sempre.

O casamento de João Pedro e Sandra será realizado no antigo bordel de Jacutinga, o mesmo local onde José Inocêncio e Maria Santa se casaram. Este cenário evocará muitas lembranças nostálgicas e dolorosas para o coronel, intensificando seu sofrimento. Dias após o casamento, Maria Santa retornará com uma notícia difícil: ela não aparecerá mais para ele.

**Maria Santa Reaparece para José Inocêncio**

Em uma cena emocionante, José Inocêncio estará cochilando na poltrona da sala, envolto na manta de Maria Santa, pensando em sua amada. De repente, Maria Santa aparecerá novamente. “Zé… se acorde, Zé… acorde…“, dirá ela. Ao vê-la, Inocêncio, comovido, responderá: “Maria Santa… Eu… eu tava lhe chamando, minha Santinha…“.

**Maria Santa Diz que Veio para se Despedir**

Segundo o GShow, Maria Santa revelará o verdadeiro motivo de sua visita: “Eu vim lhe vê, amô de minha vida… Eu vim me despedi!“. José Inocêncio, desesperado para não perder sua amada novamente, dirá: “Não… Falta você me levá.“. Com carinho e compreensão, Maria Santa explicará que ainda não é hora de levá-lo, mas promete que estará esperando por ele quando ele estiver pronto para aceitar seu destino.

Este encontro final entre José Inocêncio e Maria Santa promete ser um dos momentos mais tocantes de “Renascer”, trazendo uma mistura de despedida e esperança para o futuro do fazendeiro. A novela continua a emocionar os telespectadores com suas histórias de amor, perda e redenção.

**Tags:** José Inocêncio, Maria Santa, Renascer

Maria Santa Aparece no Casamento de João Pedro e Sandra em “Renascer”

Os próximos capítulos de “Renascer” prometem fortes emoções para os telespectadores. Um dos momentos mais esperados é o casamento de João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giullia Buscacio), que trará uma reviravolta emocional para José Inocêncio (Marcos Palmeira).

José Inocêncio e a Transformação de Coração

José Inocêncio, que inicialmente se opôs ao casamento devido à inimizade com Egídio (Vladimir Brichta), pai de Sandra, mostrará uma mudança significativa de postura. Após uma conversa reveladora com seu filho José Augusto sobre o relacionamento deste com Buba, o fazendeiro decide comparecer ao casamento. Este gesto de superação e conciliação mostra a transformação no coração de José Inocêncio, que será um dos convidados mais emocionados da cerimônia.

O Casamento e as Memórias de Maria Santa

A cerimônia será realizada no antigo casarão de Jacutinga (Juliana Paes), um local repleto de memórias para José Inocêncio. O ambiente evocará lembranças do dia em que ele se casou com Maria Santa (Duda Santos), sua grande amada. Durante a festa, Mariana (Theresa Fonseca) convida José Inocêncio para dançar. Inicialmente relutante, ele acaba aceitando ao ter uma visão de Maria Santa no lugar de Mariana.

A Aparição de Maria Santa

Em um momento de intensa emoção, José Inocêncio vê Maria Santa e ouve sua voz: “Você num me vê mais, Inocêncio? O que preciso fazê pra você vê que eu existo? Que tô aqui, lhe esperâno esse tempo todo…”. Comovido, ele acaricia o rosto de Mariana, respondendo como se estivesse falando com Maria Santa: “Eu tô lhe vêno, meu amô…”. Nesse instante, ele dança com Mariana, visualizando-a como Maria Santa, o que simboliza um alívio das tensões familiares e do próprio coração endurecido do fazendeiro.

Conclusão

Essa cena promete ser uma das mais tocantes da novela “Renascer”, trazendo um misto de felicidade, saudade e redenção para José Inocêncio. A aparição de Maria Santa no casamento de João Pedro e Sandra será um marco na trama, mostrando o poder das memórias e do amor verdadeiro que transcende o tempo.