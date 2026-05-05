Campina Grande e outras cidades ficam sem água nesta terça (5)
Vai faltar água em Campina Grande e em outras oito cidades do Agreste paraibano, nesta terça-feira (5). De acordo com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), a previsão é que o serviço seja normalizado até a quarta-feira (6) (confira lista ao fim desta matéria).
Segundo a Cagepa, a interrupção do abastecimento será necessária para a limpeza dos reservatórios e manutenção preventiva na Estação de Tratamento de Gravatá.
O abastecimento deve ser interrompido por volta das 8h desta terça (5) e será retomado de forma gradativa a partir das 8h da quarta (6).
Lista de cidades afetadas:
- Campina Grande
- Boqueirão
- Cabaceiras
- Queimadas
- Caturité
- Pocinhos
- Puxinanã
- Lagoa Seca
- São Sebastião de Lagoa de Roça