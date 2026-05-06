Com apoio da Sedap-PB, evento apresenta inovações técnicas sobre o cultivo e o pastejo relacionado à palma — Governo da Paraíba

As inovações técnicas e de pastejo relacionados à palma, especialmente aquelas relacionadas ao experimento Clones Califórnia, que tem orientação da Secretaria de Estado da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB), foram apresentadas durante a realização da terceira edição do evento Cultura da Palma – também conhecido como 3ª Agropalma – realizada até este sábado (2), na Fazenda Mandacaru, na Zona Rural do município de Boa Vista, no Cariri paraibano. A programação integrou o Circuito Paraíba Agronegócios e contou com o apoio do Governo do Estado, por meio da Sedap-PB.

De acordo com o secretário da Sedap-PB, Joaquim Hugo Vieira, o evento Cultura da Palma “é um momento fundamental porque permite ao produtor rural, seja ele criador ou agricultor, ter acesso, através das palestras e por meio de visualização, aos experimentos realizados sobre o cultivo da palma, as novas técnicas, as pesquisas, o pastejo dos animais nos piquetes de palma”. Ele pontuou que é “uma grande aula prática sobre o cultivo e consumo da palma, planta tão importante para a agropecuária nordestina, principalmente nas regiões que enfrentam maiores períodos de estiagem”.

O organizador e palestrante do evento Cultura da Palma, o agrônomo Isaías Vitorino, ressaltou que “o evento enaltece, prioriza e valoriza a cultura da palma e mostra a verdadeira importância da palma. Os participantes têm acesso durante o evento o que a gente faz no dia a dia da fazenda. Tem o pastejo do rebanho na palma, o cultivo do clone califórnia como uma nova opção”. Ele destacou que o evento permite a proximidade do produtor com a realização do que se está apresentando nas palestras e debates: “A gente abre as porteiras da fazenda e mostra a realidade do trabalho feito aqui”.

Isaias Vitorino, inclusive, lançou durante a programação da 3ª edição da Cultura da Palma, o livro “Cultura da Palma”. O evento contou, ainda, com a realização do 3º Leilão Sindi.

A agrônoma e gerente executiva da Defesa Agropecuária, Girlene Alencar, proferiu palestra durante o evento sobre a “Produção de Clones Califórnia”. Ela destacou a importância do experimento para a garantia da diversidade e sustentabilidade da alimentação dos rebanhos. “A minha palestra foi para falar desse experimento que a gente tem aqui oito clones da palma, oito genótipos da palma forrageira, em que a gente testou para ver qual deles era mais produtivo. A gente viu dados de produção muito importantes, em torno de 500 toneladas por hectare, entre os resultados daqui da produção”, frisou.

Girlene Alencar acrescentou que “o nosso alerta é para que a orelha de elefante, que é a palma mais cultivada da região, continue sendo plantada, mas que a gente não dependa de uma variedade só”. Ela frisou que “a gente tem opção genética, tem banco genético aqui disponível, para que se tenha outras variedades, não fique na dependência de uma só e se cometa o mesmo erro que ocorreu quando veio a cochonilha do carmim. Essas variedades que pesquisamos são resistentes à cochonilha e são mais opções de plantar e permanecer a cultura da palma que é a salvação dos rebanhos nas regiões mais secas”.

A assessora de Gestão Social da Sedap-PB, Márcia Dornelles, destacou que “a palma forrageira, na agricultura familiar, é o elo de sustentabilidade, que une o sustento do animal à força de trabalho da mulher, resultando em um protagonismo que define a sobrevivência”. Ela acrescenta: “A palma conecta o cuidado com os animais, o trabalho das mulheres e a gestão estratégica do território, transformando a escassez em uma oportunidade de protagonismo socioeconômico para as famílias”.

Para a criadora de gado de corte Luciana Vasconcelos, do município de Alagoa Grande, o evento Cultura da Palma “é uma oportunidade para o produtor ter mais informação e aqueles que não conhecem ter acesso a formação técnica e sobre o pastejo dos animais na palma”. Ela acrescentou que “o evento mostra a adaptação dos animais ao pastejo na palma, as formas de cultivo, as quantidades. É uma fonte de conhecimento para o criador, porque abre a mente para novas ideias, com maior sustentabilidade, porque o evento traz informação que permite melhorar as condições de criação do rebanho”.

A 3ª edição do evento Cultura da Palma contou com o apoio do Governo do Estado, por meio da Sedap-PB, e da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer). O evento também teve como parceiros o Instituto Nacional do Semiárido (Insa), Sebrae Paraíba, Universidade Federal da Paraíba (UFPB), da Federação da Agricultura da Paraíba (Faepa-PB), Sistema Nacional de Aprendizagem Rural da Paraíba (Senar-PB), Associação Paraibana de Criadores de Caprinos, Ovinos e Bovinos (Appaco + Bov), Prefeitura Municipal de Boa Vista, entre outros.