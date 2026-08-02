experiência real no E1 e no E2 e Espaço Extra

Por MRNews



Quem viaja com frequência pela Azul certamente já embarcou em um dos aviões mais emblemáticos da companhia: o Embraer 195. Fabricado no Brasil, ele se tornou peça central da operação da Azul e ajudou a empresa a conectar capitais, cidades médias e aeroportos com pista mais limitada.

Nós voamos nas duas gerações da aeronave:

Embraer E195-E1 (primeira geração)

(primeira geração) Embraer E195-E2 (nova geração)

E a experiência muda bastante entre eles? Vamos ver como é voar de EMBRAER 195 .

A Azul possui uma das maiores operações de jatos Embraer do planeta e apostou fortemente no modelo nacional desde sua fundação.

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Hoje, a empresa segue trocando os antigos E1 pelos modernos E2, mais econômicos, silenciosos e confortáveis.

Essa renovação faz sentido porque o E195 encaixa perfeitamente no modelo da Azul:

voos domésticos médios

cidades regionais

hubs como Campinas e Confins

aeroportos desafiadores como Santos Dumont

O E1 foi durante anos o cavalo de batalha da Azul.

Mesmo sendo um projeto mais antigo, ainda entrega uma experiência superior a muitos narrowbodies maiores.

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O que gostamos no E1:

Configuração 2×2

Sem assento do meio. Esse é um dos maiores diferenciais.

Todos os passageiros ficam:

corredor ou janela

embarque mais rápido

cabine menos apertada

Sensação de cabine mais humana

O avião é menor que um Airbus A320 ou Boeing 737, então transmite sensação menos impessoal.

Embarque rápido

Menos passageiros = processo mais ágil.

Pontos que denunciam a idade

Algumas unidades já mostram:

interior mais antigo

compartimentos menores

ruído maior

vibração superior ao E2

sinais naturais de uso intenso

Ainda assim, segue agradável.

Aqui a experiência sobe bastante.

O E195-E2 representa salto real em conforto, tecnologia e eficiência.

O que muda na prática:

Cabine moderna

Interior mais bonito, iluminação melhor e sensação premium.

Menos ruído

Esse ponto impressiona bastante.

Motores mais modernos deixam o voo muito mais silencioso.

Janelas e ambiente melhores

Cabine mais clara e agradável.

Bagageiros maiores

Mais espaço para malas de mão.

Continua 2×2

O melhor benefício segue presente:

ninguém no assento do meio.

Dica de ouro: Categoria Diamante não paga pelos assentos com espaço EXTRA.

No geral, a Azul costuma oferecer experiência honesta no Embraer.

Não espere executiva doméstica, mas também não costuma ser apertado como algumas concorrentes em aeronaves maiores.

Para muitos passageiros, o E195 parece mais confortável justamente pela cabine menor e layout 2×2.

Mito comum.

Muita gente acha que jato regional voa mais baixo. Não é bem assim.

Tanto o E195-E1 quanto o E2 operam normalmente em altitude de cruzeiro semelhante a Airbus A320neo ou Boeing 737:

cerca de 35 mil a 39 mil pés

Ou seja, performance totalmente comparável aos grandes narrowbodies.

É comum encontrar essas aeronaves em:

Hubs principais

Viracopos (Campinas)

Confins (Belo Horizonte)

Recife

Belo Horizonte

Congonhas / Santos Dumont em algumas rotas

Cidades médias

O Embraer é ideal para mercados que não enchem um A320, mas precisam de jato.

Item E195-E1 E195-E2 Geração Antiga Nova Ruído Maior Muito menor Cabine Boa Moderna Bagageiro Menor Maior Consumo Mais alto Muito eficiente Experiência geral Boa Excelente

Se aparecer o E2, comemore.

É hoje um dos melhores aviões domésticos do Brasil para voar em econômica.

Se vier o E1, ainda vale tranquilo, principalmente pelo 2×2.

Na prática:

Preferimos E2 porque:

silencioso

moderno

sensação premium

voo suave

Continuamos gostando do E1 porque:

sem assento do meio

embarque rápido

confortável

Depende.

Em voos curtos e médios, muita gente prefere o Embraer ao A320 e 737 justamente por:

cabine 2×2

menos lotação

experiência mais tranquila

sem assento central

Esse detalhe sozinho muda tudo.

Voar de Embraer 195 da Azul costuma ser uma experiência acima da média no mercado doméstico brasileiro.

O E1 ainda entrega bem.

O E2 eleva o nível.

Se você valoriza conforto na econômica, cabine silenciosa e fugir do assento do meio, o Embraer da Azul pode ser um dos melhores voos nacionais disponíveis hoje.

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