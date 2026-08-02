experiência real no E1 e no E2 e Espaço Extra
Por MRNews
Quem viaja com frequência pela Azul certamente já embarcou em um dos aviões mais emblemáticos da companhia: o Embraer 195. Fabricado no Brasil, ele se tornou peça central da operação da Azul e ajudou a empresa a conectar capitais, cidades médias e aeroportos com pista mais limitada.
Nós voamos nas duas gerações da aeronave:
- Embraer E195-E1 (primeira geração)
- Embraer E195-E2 (nova geração)
E a experiência muda bastante entre eles? Vamos ver como é voar de EMBRAER 195 .
A Azul possui uma das maiores operações de jatos Embraer do planeta e apostou fortemente no modelo nacional desde sua fundação.
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Hoje, a empresa segue trocando os antigos E1 pelos modernos E2, mais econômicos, silenciosos e confortáveis.
Essa renovação faz sentido porque o E195 encaixa perfeitamente no modelo da Azul:
- voos domésticos médios
- cidades regionais
- hubs como Campinas e Confins
- aeroportos desafiadores como Santos Dumont
O E1 foi durante anos o cavalo de batalha da Azul.
Mesmo sendo um projeto mais antigo, ainda entrega uma experiência superior a muitos narrowbodies maiores.
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O que gostamos no E1:
Configuração 2×2
Sem assento do meio. Esse é um dos maiores diferenciais.
Todos os passageiros ficam:
- corredor ou janela
- embarque mais rápido
- cabine menos apertada
Sensação de cabine mais humana
O avião é menor que um Airbus A320 ou Boeing 737, então transmite sensação menos impessoal.
Embarque rápido
Menos passageiros = processo mais ágil.
Pontos que denunciam a idade
Algumas unidades já mostram:
- interior mais antigo
- compartimentos menores
- ruído maior
- vibração superior ao E2
- sinais naturais de uso intenso
Ainda assim, segue agradável.
Aqui a experiência sobe bastante.
O E195-E2 representa salto real em conforto, tecnologia e eficiência.
O que muda na prática:
Cabine moderna
Interior mais bonito, iluminação melhor e sensação premium.
Menos ruído
Esse ponto impressiona bastante.
Motores mais modernos deixam o voo muito mais silencioso.
Janelas e ambiente melhores
Cabine mais clara e agradável.
Bagageiros maiores
Mais espaço para malas de mão.
Continua 2×2
O melhor benefício segue presente:
ninguém no assento do meio.
Dica de ouro: Categoria Diamante não paga pelos assentos com espaço EXTRA.
No geral, a Azul costuma oferecer experiência honesta no Embraer.
Não espere executiva doméstica, mas também não costuma ser apertado como algumas concorrentes em aeronaves maiores.
Para muitos passageiros, o E195 parece mais confortável justamente pela cabine menor e layout 2×2.
Mito comum.
Muita gente acha que jato regional voa mais baixo. Não é bem assim.
Tanto o E195-E1 quanto o E2 operam normalmente em altitude de cruzeiro semelhante a Airbus A320neo ou Boeing 737:
- cerca de 35 mil a 39 mil pés
Ou seja, performance totalmente comparável aos grandes narrowbodies.
É comum encontrar essas aeronaves em:
Hubs principais
- Viracopos (Campinas)
- Confins (Belo Horizonte)
- Recife
- Belo Horizonte
- Congonhas / Santos Dumont em algumas rotas
Cidades médias
O Embraer é ideal para mercados que não enchem um A320, mas precisam de jato.
|Item
|E195-E1
|E195-E2
|Geração
|Antiga
|Nova
|Ruído
|Maior
|Muito menor
|Cabine
|Boa
|Moderna
|Bagageiro
|Menor
|Maior
|Consumo
|Mais alto
|Muito eficiente
|Experiência geral
|Boa
|Excelente
Se aparecer o E2, comemore.
É hoje um dos melhores aviões domésticos do Brasil para voar em econômica.
Se vier o E1, ainda vale tranquilo, principalmente pelo 2×2.
Na prática:
Preferimos E2 porque:
- silencioso
- moderno
- sensação premium
- voo suave
Continuamos gostando do E1 porque:
- sem assento do meio
- embarque rápido
- confortável
Depende.
Em voos curtos e médios, muita gente prefere o Embraer ao A320 e 737 justamente por:
- cabine 2×2
- menos lotação
- experiência mais tranquila
- sem assento central
Esse detalhe sozinho muda tudo.
Voar de Embraer 195 da Azul costuma ser uma experiência acima da média no mercado doméstico brasileiro.
O E1 ainda entrega bem.
O E2 eleva o nível.
Se você valoriza conforto na econômica, cabine silenciosa e fugir do assento do meio, o Embraer da Azul pode ser um dos melhores voos nacionais disponíveis hoje.
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