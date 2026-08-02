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Paraíba tem 7 feminicídios registrados no primeiro trimestre de 2026

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Paraíba tem 7 feminicídios registrados no primeiro trimestre de 2026. Foto: Walter Paparazzo/g1

O primeiro trimestre do ano de 2026 já registrou 7 feminicídios na Paraíba. Os dados são do Minitério da Justiça e Segurança Pública. Os crimes ocorreram nas cidades de João Pessoa, Arara, Itapororoca, Conceição, Guarabira e Baía da Traição.

Avaliando os dados mês a mês, os meses mais violentos foram os de janeiro e março, com 3 casos de feminicídios cada um.

Além dos feminicídios já registrados em 2026, oito tentativas de feminicídios também ocorreram no estado, três em janeiro, duas em fevereiro e três em março. Os casos aconteceram em Alagoa Grande, Cabedelo, Campina Grande, Monteiro, Natuba, Picuí, Pilar e Pombal.

Em 2025, a Paraíba apresentou um total de 36 feminicídios. O número foi o pior desde que a Lei do Feminicídio foi sancionada, em 2015, se igualando aos registros do ano de 2019, quando 36 feminicídios também foram registrados. Além disso, o número é 38% maior do que o registrado em 2024.

Como denunciar

Denúncias de estupros, tentativas de feminicídios, feminicídios e outros tipos de violência contra a mulher podem ser feitas por meio de três telefones:

  • 197 (Disque Denúncia da Polícia Civil)
  • 180 (Central de Atendimento à Mulher)
  • 190 (Disque Denúncia da Polícia Militar – em casos de emergência)

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